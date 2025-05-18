2025雙北世壯運精采開幕 台中市鄭照新副市長：自由車場地賽在台中

2025雙北世界壯年運動會昨(17)晚在台北大巨蛋舉行盛大開幕典禮，現場融合文化、慶典與嘉年華氛圍，來自世界各國的貴賓及選手一同參與盛會。台中市副市長鄭照新受邀代表市長盧秀燕出席，向來自世界各地的運動好手致意，並預祝本屆賽事圓滿成功，感謝主辦單位擇定台中辦理自由車場地賽事，這不僅是對場地設施的高度肯定，更讓台中成為全球自由車運動愛好者的焦點，歡迎來自世界各國的優秀選手齊聚台中同場較勁，預祝選手們勇奪佳績。

鄭副市長表示，此次為世壯運首次在亞洲舉辦，亦為台灣自2017年以來規模最大的國際綜合性運動賽會，今日起至30日在台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣市、台中市等7縣市68座場館辦理，共舉行35種運動競賽種類。台中運動人口逐年提升，此次賽事排除雙北主辦城市，台中市為本屆報名人數第2多的城市，顯見城市運動參與推廣有成。

此外，感謝主辦單位擇定台中市清水自由車場地辦理自由車場地賽事，從18日起至22日進行，這不僅是對場地設施的高度肯定，更讓台中成為全球自由車運動愛好者的焦點。而作為本屆大會的重要合作城市之一，市府全力支持賽事舉辦，賽事由本府運動局統籌，召集各局處通力合作，從場地規劃到賽事安排，皆以最高規格籌備，確保每一位參賽選手都能在安全、專業的環境中展現實力。

運動局說明，台中市自由車場擁有全國唯一榮獲國際自由車總會UCI 認證的木質賽道，近年來投入逾2億元整建場館，常年舉辦全國運、全大運、全中運、全國場地菁英賽及錦標賽及國際自由車經典賽，每年高達1萬6,000人次參賽，此次自由車場地賽於此辦理，可供民眾就近觀賞具國際級水準之自由車賽事，提升城市自由車運動風氣，並盼能藉此帶動全市觀光、交通及住宿等周邊產業，同時提高台中於國際之能見度。

鄭副市長指出，這次除了賽事本身，市府也希望借此機會向全國民眾展現台中的國際化魅力與無限潛力，不論是欣賞緊張刺激的頂級自由車比賽，還是探索台中的文化、美食與景點，台中都是一個絕佳的選擇。市府未來也將持續以專業與熱情，投入國際賽事的籌備與推廣，提升城市品牌，也讓世界看見台中的實力與友善，誠摯邀請全球運動愛好者，共襄盛舉這場結合運動與文化的盛會，見證壯年運動員的熱血時刻，歡迎大家提前來到台中享受、欣賞城市。

運動局指出，2025雙北世界壯年運動會有許多精彩賽事，台中市邀請市民朋友一同關注賽事，為選手們加油，相關資訊可至世壯運官網（ https://wmg2025.tw/zh-tw/home ）查詢。