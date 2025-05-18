只差1字！世壯運蒙古籍選手跑錯場地 警協助叫車趕比賽

有2名參加2025世界壯年運動會的蒙古籍鉛球選手，今天中午12時許跑錯比賽場地到板橋體育館，板橋派出所員警獲報前往了解，並協助叫計程車才趕到板橋體育場比賽。

新北市板橋警分局今天以訊息說明，這2名蒙古籍選手的比賽時間為當天下午3時30分，地點應為板橋體育場（板橋第一運動場），卻到板橋體育館，面對語言障礙，只好求助警方協助。

警方表示，板橋派出所凃姓、陳姓員警到場後，雖然只能以簡單英文溝通，但在耐心溝通下確認2人的需求後，協助攔計程車並告知司機正確目的地，使得2人能夠即時趕赴比賽場地。