【重磅快評】未見「脫中入北」 只見賴總統任性消失術

雙北世壯運昨晚登場，現場上萬名選手、來賓和無數網友，同步見證賴清德總統的「任性消失術」。由於「AI教父」黃仁勳意外現身，總統府才臨時派出副總統蕭美琴代打；在520就職滿周年前，賴總統的「脫中入北」還沒實現，先讓中華民國總統失去與世界級人物並列的機會。

世壯運登場前，民進黨極盡冷嘲熱諷之能事，一路鋪陳賴清德刻意缺席的藉口，只因這是國民黨雙北市長蔣萬安、侯友宜舉辦的活動，但當聽到北市府宣布黃仁勳要現身世壯運，民進黨馬上見風轉舵。總統府還辯稱維安團隊4月21、23日已先至大巨蛋場地實施會勘，並非臨時決定參加，蕭美琴確定出席時也不知道黃仁勳會到場；事實上，直到5月15日台北市長蔣萬安從總統府獲知的訊息，都是賴總統不會出席世壯運，並未告知將改派蕭美琴出席，即使是開幕前一天，總統府代表一直都是「從缺」狀態。

主要的關鍵變化發生在5月16日上午8時，北市府公布黃仁勳將登場後，時隔1小時，體育署立即通知世壯運執委會將由蕭美琴出席開幕典禮。對於藍營質疑「蕭美琴蹭黃仁勳」，民進黨台北市議員趙怡翔表示，過去30年來僅2017年奧克蘭世壯運由紐西蘭總理開場，其餘皆由地方政府首長代表，從這些過往案例能看見，主辦國似乎都將世壯運定位為重要的地方賽事。

雙北當年申請到世壯運，時任總統蔡英文曾說，台灣將挹注中央資源協調民間組織，一起來支持台北市和新北市，「我們有信心，一定能讓賽事順利、賓主盡歡，台灣會全力以赴，以舉辦史上最成功的世壯運為目標」。

蔡英文卸任後人走茶涼，綠營為了掩護賴清德，把小英諾言當成耳邊風。賴總統不參加世壯運就算了，竟把台灣歷年最大規模的運動盛會矮化成「地方賽事」，蕭美琴昨晚又為何而去？首都國際賽事當然是台灣賽事，總統府也不可能獨立於博愛特區，台北市舉辦的國際活動，成敗都是朝野榮辱與共、同島一命；當年高雄市長陳菊、台北市長柯文哲舉辦世運會，時任總統馬英九、蔡英文均親自出席，賴清德似乎要證明，他比任何一個元首都「國政繁忙」，難道蕭美琴相對之下就很空閒？

不過，攤開總統府5月17日行程官網，賴總統的全日活動是「無公開行程」，蕭美琴則是「出席2025雙北世界壯年運動會開幕典禮」。總統府應該公布賴總統昨晚到底在做什麼，為何寧願關起門消失裝忙，也要失去與黃仁勳同場的好機會？

世壯運昨晚開幕典禮，這是名正言順讓世界看見中華民國的最佳舞台，不必像綠營議員老是雞蛋裡挑骨頭。賴總統推崇「脫中入北」，目標是脫離中國大陸市場、進入以歐美為主的世界舞台；不妨想像一下，如果黃仁勳、賴清德、蔣萬安、侯友宜昨晚同場致意，讓世界看見中華民國的美好、看見台灣一致對外的團結，賴總統的「脫中入北」也會更有底氣。

在世壯運的舞台，選手才是主角，政治人物都是配角，運動應該超越黨派，如同世壯運超越年齡、跨越國界的精神。賴總統有志於推動「脫中入北」，打造台灣更堅實的國際戰略定位，就更應珍惜每一次讓世界看見台灣的機會，特別是在自家門口、由地方與中央協力推動的國際賽事。賴總統缺席世壯運，不僅錯失與黃仁勳同場的時刻，也可能傳遞出錯誤的政治訊息，這樣的氣度讓世界看不見「台灣的韌性」，倒先看到「總統的任性」。