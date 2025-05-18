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昆凌90歲爺爺世壯運首日奪一金一銀 兒子曝「昆凌有打來」
雙北世壯運本周末正式開幕，首日就有不少高齡選手比賽，其中女星昆凌高齡90歲爺爺羅倫斯今天也出現在台北田徑場參與標槍與田徑賽事，更奪下1金1銀佳績，雖然今天周董昆凌一家並未到場，但也有透過電話祝賀，羅倫斯也分享健康長壽秘訣就是保持快樂，與兒孫一起運動
昆凌高齡90歲爺爺羅倫斯（Laurence Quinlivan）此次報名雙北世壯運，包含100公尺、200公尺短跑、鐵餅、標槍與鉛球，今天共比賽田徑標槍項目及100公尺，上午標槍由於是1人參賽順利贏得金牌，下午挑戰100公尺短跑項目則拿下銀牌。
羅倫斯今天在兒子與孫子陪同下到場比賽，孫女昆凌雖未到場但有打給爸爸恭喜爺爺得獎，羅倫斯也表示，自己來台灣超過30次，這次來比賽也很開心，認識新的國際朋友，能夠完成比賽的感覺很棒。
被問到如何保持身體健康、長壽秘訣，羅倫斯兒子一旁插話，「我爸爸不吃綠色蔬菜」讓現場一度大笑，不過羅倫斯隨即表示，保持快樂讓他能夠健康，平常都會跟孫子或晚輩們做運動，除了維持健康外，還可以增進感情，度過開心時光。
而接下來羅倫斯還有田徑200m項目，孫子也表示，爺爺年紀也很大，來比賽多少會擔心，只希望盡力不要受傷就好，「我們以他為榮。」
同樣參加田徑項目「噴射機阿嬤」林潘秀雲最終也奪下金牌，她表示，3年前腳受傷後休息至今，原本以為腳受傷可能成績跑不好，但最終結果比自己想得來得很好，這段時間除了打球其他都沒運動，但這次也給她更多信心，如果未來有機會會繼續跑下去。
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