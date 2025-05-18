大逆轉！世壯運宣傳看板「四邊包繩-不打洞」字樣 蔣市府又背黑鍋

針對世壯運宣傳看板出現「四邊包繩-不打洞」一事，北市建管處嚴正澄清，該廣告看板是民間自行製作，並非官方製作張貼。針對外界因這次事件而對市府批評，甚至無限上綱，在事實基礎上即為錯誤，現在既然已經澄清，也請外界不要再以訛傳訛，刻意操作。

雙北世壯運宣傳看板的中央出現一行「四邊包繩-不打洞」字樣，讓人看了一頭霧水，引發網友熱議，甚至認為是主辦單位搞錯。

台北市建築管理工程處今天針對媒體報導建築工地張貼含「四邊包繩-不打洞」字樣的世界壯年運動會宣導廣告，提出嚴正澄清。

建築處指出，「2025台北世界壯年運動會」宣傳推廣期間，建管處本來就提供世界壯年運動會官方數位宣傳電子圖檔，轄內施工中建築工地廠商可以在考量風壓等施工安全與市容的前提下，以圍籬空間宣傳城市盛事。

建管處強調，本案張貼在中山區建築工地圍籬的廣告，「四邊包繩-不打洞」字樣是該工地營造廠委託印製廠商時誤植。

建管處於114年5月14日接獲反映後，因並非市府發包，也非市府製作，立即居中連繫，請該營造廠改善，該公司已於當天完成撤除作業。

建管處表示，雖過程有瑕，仍然感謝民間單位積極推廣世界壯年運動會、希望台北市正向發展的用心。此案為個別製作疏失，經提醒即時改正，也請外界不要批評願意為台北市盡心力的民間單位。