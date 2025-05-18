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世壯運97歲唐成瑤出戰 50公尺蛙式奪金

聯合報／ 記者劉懿萱洪子凱／台北即時報導
2025雙北世界壯年運動會世壯運游泳賽事登場。圖／台北市體育局提供
2025雙北世界壯年運動會世壯運游泳賽事登場。圖／台北市體育局提供

2025雙北世界壯年運動會17日登場，97歲的唐成瑤今參加女子50公尺蛙式賽事，以2分27秒的成績奪下金牌。唐賽後受訪說「好開心」，想不到這麼老了還可以來國際比賽，分享從4歲開始學游泳，至今維持夏天游泳、冬天走路運動習慣，並喊要向100歲前進。

世壯運游泳賽事今在台北市立大學天母校區舉行，唐成瑤直說「好開心」想不到自己這麼老了，以為自己這麼老要回天家了，沒想到上天留她在地上，還讓她參加這麼盛大的國際比賽，並對北市大比賽場地體驗很好、場館寬敞漂亮。

唐成瑤回憶自己的游泳經歷，並說爸媽在她4歲時就訓練她游泳，當時在山東青島，不知道喝了多少鹹水，但在不停的練習下，4歲就可以游到1、200公尺。唐也分享長壽的秘訣，每天運動夏天游泳、冬天走路，還曾游過日月潭、旗津，並要繼續向100歲前進。

世壯運

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