在世壯運發光！昆凌90歲爺爺今天進帳1金

世壯運登場，今天是第一天賽程，不少高齡選手上場，今天上午田徑場上最大焦點莫過於知名歌手周杰倫岳祖父、昆凌的爺爺Quinlivan Laurence James，高齡90歲的他此次來台將參與5項賽事，第一項標槍男子90+就以12公尺12奪下金牌。

今天有不少高齡選手登場，亮點選手包含105歲最高齡泰籍選手薩旺、99歲Allan Martin田徑、97歲唐成瑤游泳等，高齡選手拚勁讓人感動。

昆凌的爺爺Laurence Quinlivan是運動健將，學生時期就曾拿下過澳洲高中錦標賽鉛球冠軍，是各大國際運動賽事的常客，而他在此屆世壯運將參賽100公尺、200公尺短跑、標槍、鐵餅與鉛球等5項賽事，跨足田徑、擲遠領域，可說是老當益壯。

不只國外高齡選手發光，國內高齡選手也很威。在許多世界級田徑賽中獲獎無數、高齡88歲的「噴射機阿嬤」潘秀雲備受矚目，她參加100公尺女子決賽，台北市長蔣萬安也將到場觀賽。