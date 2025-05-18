世壯運選手禮包遊行突自燃 承辦商致歉：流程重新調整

雙北世壯運昨日晚間在台北大巨蛋開幕，不過由於下雨因素，竟有選手禮包乾燥劑發生自燃，導致選手背包燒掉連大會贈送的毛巾也燒了一個洞，承包廠商今發聲明表示，確保禮包運送過程品質穩定，才會放乾燥劑，雖無毒性但遇水恐產生放熱反應，目前將全面檢查，並取出乾燥劑在發送，確保安全。

承包廠商指出，為確保禮包內織品、紙製品與其他易受潮物品於倉儲與運輸過程中品質穩定，與市府討論後確認禮包內應配置具基本防潮功能乾燥劑，使用為市售常見乾燥劑具吸濕效果，石灰原料主成份氧化鈣(CaO)雖無毒性，但遇水會有放熱效應，為國內外廣泛應用於包裝防潮用途之品。

廠商說，乾燥劑外包裝上已清楚印製「勿接觸水」「Do Not Make Wet」警語與安全提醒，以避免使用不當。但開幕式當日降雨突如其來，部分選手禮包遭雨水大量滲入，導致乾燥劑與水分直接接觸，產生放熱反應，進而引發個別物品如毛巾與背包受損。該為使用條件下的意外情況，對選手困擾深表歉意。

廠商表示，將全面檢查所有未發送乾燥劑並在發送時提醒，針對受損選手提供物資更換與補償機制，工作同仁親自說明與致意，並檢討禮包發送流程，先取出乾燥劑再進行發送，避免類似狀況再度發生。