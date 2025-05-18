快訊

殺害花蓮女師凶嫌落網 警帶回住處找凶器

讀懂題目比計算難！114會考數學試題解答看這 表格、比例題目多「考驗耐心」

114會考國文解答出爐！白話文題目偏易 考生嘆文言文考題「讀起來吃力」

世壯運選手禮包遊行突自燃 承辦商致歉：流程重新調整

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
雙北世壯運昨日晚間在台北大巨蛋開幕，竟有選手禮包乾燥劑發生自燃，導致選手背包燒掉連大會贈送的毛巾也燒了一個洞，承包廠商今發聲明表示，確保禮包運送過程品質穩定，才會放乾燥劑，會重新檢討相關流程。圖／取自Threads「arthur516」帳號。
雙北世壯運昨日晚間在台北大巨蛋開幕，竟有選手禮包乾燥劑發生自燃，導致選手背包燒掉連大會贈送的毛巾也燒了一個洞，承包廠商今發聲明表示，確保禮包運送過程品質穩定，才會放乾燥劑，會重新檢討相關流程。圖／取自Threads「arthur516」帳號。

雙北世壯運昨日晚間在台北大巨蛋開幕，不過由於下雨因素，竟有選手禮包乾燥劑發生自燃，導致選手背包燒掉連大會贈送的毛巾也燒了一個洞，承包廠商今發聲明表示，確保禮包運送過程品質穩定，才會放乾燥劑，雖無毒性但遇水恐產生放熱反應，目前將全面檢查，並取出乾燥劑在發送，確保安全。

承包廠商指出，為確保禮包內織品、紙製品與其他易受潮物品於倉儲與運輸過程中品質穩定，與市府討論後確認禮包內應配置具基本防潮功能乾燥劑，使用為市售常見乾燥劑具吸濕效果，石灰原料主成份氧化鈣(CaO)雖無毒性，但遇水會有放熱效應，為國內外廣泛應用於包裝防潮用途之品。

廠商說，乾燥劑外包裝上已清楚印製「勿接觸水」「Do Not Make Wet」警語與安全提醒，以避免使用不當。但開幕式當日降雨突如其來，部分選手禮包遭雨水大量滲入，導致乾燥劑與水分直接接觸，產生放熱反應，進而引發個別物品如毛巾與背包受損。該為使用條件下的意外情況，對選手困擾深表歉意。

廠商表示，將全面檢查所有未發送乾燥劑並在發送時提醒，針對受損選手提供物資更換與補償機制，工作同仁親自說明與致意，並檢討禮包發送流程，先取出乾燥劑再進行發送，避免類似狀況再度發生。

世壯運

延伸閱讀

世壯運／又出包？選手大禮包內乾燥劑遇水自燃 執委會回應

大雨攪局澆世壯運「夢想壯年遊」？ 執委會：4時後趨緩

反對極右翼政黨 德國各地民眾上街遊行

影／剴剴案護兒訴求8.5萬人連署 凱道遊行民眾合唱落淚

相關新聞

影／世壯運開幕5位聖火代表登場 黃仁勳掀全場最高潮

雙北世壯運開幕典禮今晚登場，晚間9點多，5位聖火代表依序上台，分別是「年輕」奧運拳擊金牌得主林郁婷、「運動」棒球傳奇的彭...

世壯運開幕！1.8萬人歡呼 黃仁勳點聖火掀高潮

雙北世壯運開幕典禮昨晚在台北大巨蛋登場，備受矚目的輝達創辦人黃仁勳昨任聖火代表，壓軸入場掀起活動最高潮，黃仁勳與退役球星...

世壯運選手禮包遊行突自燃 承辦商致歉：流程重新調整

雙北世壯運昨日晚間在台北大巨蛋開幕，不過由於下雨因素，竟有選手禮包乾燥劑發生自燃，導致選手背包燒掉連大會贈送的毛巾也燒了...

世壯運狀況多 全民運動推廣協會理事長康家瑋批淪笑柄

2025雙北世壯運於昨天晚上舉辦開幕儀式。台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋表示，開幕式從場內到場外缺失頻傳，北市府規畫...

獨／運動賽事少見 環境部化學署進駐大巨蛋提升維安等級

2025雙北世壯運開幕典禮昨晚在台北大巨蛋盛大登場，據了解，本次環境部化學物質管理署危害控制組進駐大巨蛋待命，為運動賽事...

世壯運／桃園龜山公西靶場射擊競賽 警犬帥氣檢查場館

2025雙北世界壯年運動會射擊賽於龜山區公西靶場熱烈開賽，吸引全球射擊好手同場競技。面對國際賽事，桃園市警察局龜山分局部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。