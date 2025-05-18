世壯運狀況多 全民運動推廣協會理事長康家瑋批淪笑柄

2025雙北世壯運於昨天晚上舉辦開幕儀式。台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋表示，開幕式從場內到場外缺失頻傳，北市府規畫失能導致造成觀禮者與選手不便，一場國際盛事如今淪為國際笑柄，令人瞠目結舌。

康家瑋表示世壯運開幕式至少有3點缺失。第一個缺失，開幕典禮購票民眾入口僅有一處，導致排隊動線一路從逸仙路排到光復南路，不幸中的萬幸是開始入場時天氣已放晴，否則如果讓民眾冒雨又大排長龍，隊伍中的長者恐怕一下就受不了了，還沒進場就先感冒。

第二個缺失，世壯運網路售票儘管已經顯示完售，但現場提供給選手的一、二樓座位卻仍有大量空位，無論是表演者在表演或貴賓致詞時都相當尷尬，甚至還被部分選手批評無國際賽規模，如此國際盛事現場門可羅雀、品質欠佳恐是近年世壯運罕見，顯見北市府行銷不力、規畫失當，讓世界看笑話了。

第三個缺失，開幕典禮晚間7時開始，但最大的轉播螢幕直到約8時30分才打開，兩側的小螢幕雖然從一開始就打開但難以看清，且5樓座位的視線還會被設備擋住，導致有些民眾甚至索性拿出手機看轉播，北市府根本是讓民眾付錢買票進場滑手機。

康家瑋批評，北市府籌辦3年的世壯運，如今從文宣、行銷、商品到現場規畫全都一團亂，不只是讓台灣丟盡顏面，如果這次的賽事無法力挽狂瀾，更會導致台灣未來爭取國際體育賽事難上加難，花了十幾億卻賠了夫人又折兵，北市府責無旁貸。