獨／運動賽事少見 環境部化學署進駐大巨蛋提升維安等級

2025雙北世壯運開幕典禮昨晚在台北大巨蛋盛大登場，據了解，本次環境部化學物質管理署危害控制組進駐大巨蛋待命，為運動賽事少見情形，不免也被質疑是為因應總統府臨時派員所做的維安升級。化學署長謝燕儒證實危控組進駐一事，但否認是針對府方人員出席才做的部屬。

據了解，為配合本次雙北世界壯年運動會的維安，化學署危害控制組分為兩班人馬，一班於昨下午15時進駐內政部警政署，另組化學署北區技術小組人馬則攜帶各式環境偵測儀器，會同環保局與警察局進駐大巨蛋待命，並在開幕式時於大會現場戒備。有世壯運會場志工表示，確實在現場看到相關偵測儀器。

謝燕儒證實，本次危害控制組確實已進駐到大巨蛋，以往國際或重大慶典，例如國慶等場合，危害控制組都會配合內政部警政署的維安和消防來進駐支援，因為大型集會萬一有類似火災或其他人為爆炸等，就需要現場緊急防救。

謝燕儒指出，危害控制組進駐到體育賽事並不常見，因為台灣比較少大型國際賽事，例如國內全中運就沒有進駐，但世大運有進駐，因為現場會有許多國際重要人士參加，本次世壯運也非特例。

謝燕儒指出，4月內政部發文請環境部化學署配合，因應各種災害發生的應變，環境部也受邀參加世壯運的籌備環節，至於國防部化學兵是否也有參與，這部分須再和內政部確認；至於未來哪種規模的運動賽事也會部署，這方面也都配合內政部的安排。

至於世壯運執委會指出，5月13日體育署才正式通知，總統賴清德不克出席，也未說明將由誰代表，之後北市府公布因為輝達創辦人黃仁勳將出席開幕式，體育署才通知執委會改由副總統蕭美琴出席，挨批臨時參加導致整個維安特勤的安排手忙腳亂。

謝燕儒強調，這次化學署進駐世壯運是為了提升整體維安，而非府方臨時派人參加才做的安排。