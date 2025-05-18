世壯運／桃園龜山公西靶場射擊競賽 警犬帥氣檢查場館
2025雙北世界壯年運動會射擊賽於龜山區公西靶場熱烈開賽，吸引全球射擊好手同場競技。面對國際賽事，桃園市警察局龜山分局部署各項安維工作，並首度攜手專業警犬隊助陣，貼心提供「外國人注意事項小卡」，讓國際選手直呼台灣好暖心。
公西靶場隸屬教育部國訓中心管理，自1980年代啟用以來，是台灣射擊運動重地，世壯運於今至27日進行手、步槍項目，5月20日至25日進行飛靶射擊，吸引眾多國際選手與觀眾。
為確保賽事安全，龜山分局設置機動派出所即時應對突發狀況，配置雙安檢點分流檢查出入人員，並強化場館內外巡邏密度，結合監視系統與天羅地網，動態監控可疑人士與物品。
桃園市警局警犬隊今首次於公西靶場執行場檢任務，由領犬員分別攜2名警犬「蒟蒻」、「布丁」到場協助，面對射擊場內濃烈的火藥氣味挑戰，蒟蒻與布丁需在煙硝環境中精準辨識潛在危險物品，對警犬嗅覺構成極大干擾，但蒟蒻與布丁順利完成場館檢查，確保無任何安全隱患，贏得現場人員高度讚賞。
另外，龜山分局特別發放「外國人注意事項小卡」，內容涵蓋禁制物品（如政治性標語、空拍機等）、場館行為規範及緊急聯繫方式，設計簡明易懂，方便外國選手快速掌握資訊，貼心的服務廣受好評。
龜山分局分局長張鶴瓊表示，龜山積極執行安維工作，透過機動派出所快速處理突發事件，強化場巡邏密度，並協同警犬隊進行場檢，確保賽事全程安全無虞。籲請民眾配合安檢，勿攜帶禁制物品（如壓力噴罐、酒精飲料、長柄雨傘、爆裂物、擴音設備等），共同維護賽事秩序。
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