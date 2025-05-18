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世壯運／「恰恰」彭政閔名字誤植林郁婷 轉播單位出包道歉

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世壯運／「恰恰」彭政閔名字誤植林郁婷 轉播單位出包道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
世壯運轉播單位將彭政閔英文名字誤植為奧運拳擊金牌得主林郁婷「Lin Yu-Ting」，引發網友熱議。圖截自翻攝YouTube
世壯運轉播單位將彭政閔英文名字誤植為奧運拳擊金牌得主林郁婷「Lin Yu-Ting」，引發網友熱議。圖截自翻攝YouTube

2025年雙北世界壯年運動會（世壯運）於17日晚間在台北大巨蛋正式揭幕，然而開幕典禮的轉播上卻出現低級失誤。擔任聖火代表之一的中華職棒傳奇球星「恰恰」彭政閔，在轉播畫面上卻將其英文名字誤植為奧運拳擊金牌得主林郁婷「Lin Yu-Ting」，引發網友熱議。

本屆世壯運「種子聖火儀式」邀請五位重量級代表，分別中職傳奇球星「恰恰」彭政閔、巴黎奧運金牌林郁婷、世界紀錄最年長羽球員林友茂、金馬影后張艾嘉、輝達執行長黃仁勳。

林郁婷率先登場，其畫面姓名標示無誤，然而輪到「恰恰」出場時，雖然中文名字正確，但畫面上的英文名字卻顯示為「Lin Yu-Ting」，此一錯誤立刻被眼尖的觀眾發現，隨即在社群媒體上瘋傳，引發熱議。

針對這樣的低級錯誤，負責世壯運開幕典禮轉播的民視深夜緊急發出聲明道歉，表示：「在今日世壯運開幕典禮的轉播過程中，因工作人員作業疏失，將彭政閔先生的英文拼音誤植為林郁婷女士的拼音，對彭政閔先生、林郁婷女士以及世壯運大會造成困擾，我們深感歉意。」

民視強調，已立即檢討內部流程，並將強化審核機制，杜絕類似情況再次發生，「感謝各界指正，並再度致上誠摯歉意。」

此事件在網路上引發大量討論，粉絲專頁「靠北世壯運」第一時間點出錯誤，網友也紛紛留言：「這也能出包？彭政閔英文打林郁婷，到底在幹嘛啊」、「不能因為恰恰打過變電箱，就當他是拳擊手」、「這種錯誤真的太誇張」；更有人嘲諷，「再發生什麼我都不驚訝了」。

世壯運

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