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世壯運開幕 素人選手驚艷大巨蛋視角：人生就這一次

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
世壯運昨晚開幕 黃仁勳擔任聖火代表 雙北世壯運開幕典禮昨晚在台北大巨蛋登場，逾一萬八千名選手、貴賓和觀眾參與，中華民國國旗也在選手進場時飄揚（圖）。記者曾原信／攝影
世壯運昨晚開幕 黃仁勳擔任聖火代表 雙北世壯運開幕典禮昨晚在台北大巨蛋登場，逾一萬八千名選手、貴賓和觀眾參與，中華民國國旗也在選手進場時飄揚（圖）。記者曾原信／攝影

雙北世壯運昨晚在台北大巨蛋開幕，吸引全球逾110個國家與地區壯年選手，及國內外觀眾進場觀禮。開幕典禮融合科技與文化，受到不少選手、民眾好評，點燃全民運動的熱情，也成為社群平台Threads上的熱門話題。

有首次踏入大巨蛋進場的選手，分享內心的感受：「原來選手從大巨蛋內部進場的視角長這樣，人生難得像個明星般地被歡呼。」更有選手幽默地形容：「一生能當個偽國手接受繞場歡呼，大概也就這一次。」

台灣選手宋庭帆在參加開幕典禮後，在個人Threads寫下：「超震撼的開幕典禮，非常感謝自己當初報名參加了！」也有選手分享，這是他45歲後首次代表台灣參賽，「過去沒能參加奧運，現在參加世壯，看到各國選手進場，代表各自國家接受歡呼，真的感動萬分。」他也不忘為隊友與朋友加油，希望他們能順利奪牌，讓「世界冠軍留在台灣」。

典禮開始前，不少選手已在社群發文記錄準備的過程，表示「整體非常專業。很開心、興奮可以和世界各地的選手一起運動，今晚準備參加開幕、參與遊行！」

除選手以外，不少出席開幕典禮的民眾也在網路貼文分享心得。有民眾說，幸運買到開幕門票，只為一睹棒球明星彭政閔點燃聖火、周思齊進行運動員宣誓，「第一次坐在大巨蛋五樓，這視野超棒，我在正中C位，整個典禮太壯觀，太值得了！」

世壯運執委會表示，這次由台北市與新北市攜手主辦，共有逾萬名選手參與、賽事涵蓋35項運動類別，活動將持續至5月30日，並於新北市美術館舉行閉幕典禮。主辦單位表示，開幕典禮設計以「科技融合文化」、「參與即榮耀」為核心精神，盼透過這場盛會展現台灣與雙北的城市實力，迎向世界舞台。

世壯運

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