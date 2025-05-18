世壯運開幕！1.8萬人歡呼 黃仁勳點聖火掀高潮

雙北世壯運開幕典禮昨晚在台北大巨蛋登場，備受矚目的輝達創辦人黃仁勳昨任聖火代表，壓軸入場掀起活動最高潮，黃仁勳與退役球星彭政閔等聖火代表種下「希望樹苗」，現場展現絢麗的「生命之樹」光影秀，為十四天的賽事揭幕。

開幕典禮以「We share the same Sky」為主題準時開場，台北大巨蛋湧入選手、貴賓及觀眾共一萬八千人。各國選手持國旗魚貫繞場，ＩＭＧＡ國際壯年運動總會會長Sergii Bubka、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜入場，立法院長韓國瑜也驚喜現身。

賴清德總統以「國政繁忙」為由缺席，僅以賀電祝福活動圓滿成功，副總統蕭美琴代表出席，與蔣萬安、侯友宜等人逐一握手，也用英文向各國選手說，歡迎大家來台灣，「Enjoy！」

Sergii Bubka致詞說，距離上次紐西蘭奧克蘭世壯運已八年之久，如今能再次見到全世界的壯年選手們齊聚，令人振奮；他也誠摯向台北、新北表達謝意，熱情接待與全力投入，讓盛會成為難忘回憶。

「一起和世界挑一場。」蔣萬安說，一○七個國家、二萬五千多名運動選手和隊職員在這裡齊聚一堂，打破種族文化、語言的隔閡，共同分享和平與喜樂；參賽人次也突破歷年國際綜合性運動賽會的紀錄，讓北市有機會讓世界看到辦理國際大型運動賽會的深厚實力。

「要謝謝柯文哲市長，當年一起努力過。」侯友宜回憶，雙北二○一九年向國際壯年運動總會提出申請，二○二○年取得主辦權；五月卅日將在新北市美術館舉辦閉幕典禮，在戶外展演搭配壯麗的煙火秀，開放自由入場。

聖火儀式共有五名代表，分別是棒球傳奇彭政閔、奧運拳擊金牌得主林郁婷、金氏世界紀錄「最年長羽球員」林友茂和三度榮獲金馬影后的張艾嘉。

「ＡＩ教父」黃仁勳壓軸入場，現場爆發最大掌聲，黃仁勳邊鼓掌入場，也展開雙臂接受大家歡呼，眾人放下樹苗盆栽後，大巨蛋展現「生命之樹」光影秀，絢麗的動態影像、燈光波動設計及多層次舞台效果，現場選手與觀眾驚呼。