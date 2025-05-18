世壯運亮點 蕭煌奇將比柔道、玖壹壹出戰拔河

雙北世壯運昨天登場，吸引逾四萬人次報名，不乏知名藝人、退役球星，喊話要把金牌留在台灣。雙北市長蔣萬安、侯友宜也率隊比慢速壘球，有加拿大夫婦遠渡重洋前天抵台，要比足球、網球，直呼「很熱，但台灣人非常友善」。

世壯運這次共卅五項運動項目，除了熟知的壘球、棒球、籃球和羽球等十九項必辦運動，也有十四種選辦的拔河、水上運動和橄欖球及二種示範項目槌球、木球，將在台北、新北、桃園、新竹縣、宜蘭和台中等地，共六十一座場館競賽。

這次不乏名人跨界挑戰，蔣萬安、侯友宜都各參賽兩項，除了率隊打慢速壘球，侯友宜也加碼比桌球，蔣萬安昨則分享「當市長成為世壯運選手」的練習影片，並預告出戰壁球。

其他如退役職棒選手周思齊、高國輝組隊參加棒球賽，退役籃壇名將陳信安等人要再披戰袍，金曲歌王蕭煌奇要比柔道，嘻哈團體玖壹壹出戰拔河，藝人黃鐙輝、阿翔等人也組隊比棒球，還有主播夏嘉璐出戰水球等。

奪下亞錦賽金牌的輕艇國手依勇達多昨霸氣喊出「把金牌留在台灣」，從去年四月開始訓練，先從泳池開始，今年初就在激流訓練。

加拿大高中體育老師Kim Leach是業餘網球球員，今年是第二次來到台灣，她說，前天抵達台灣，感覺很濕熱，城市很多樹、雨天也很美，尤其台灣人非常友善，還熱情帶路。