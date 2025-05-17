快訊

美股大盤恐難再漲 大摩建議「拋售AI類股」：買這些較有賺頭

回憶爭取世壯運主辦權 侯友宜：感謝柯文哲當年一起努力過

世壯運開幕 5位聖火代表依序上台！黃仁勳出場掀高潮

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
2025年世壯運種子聖火儀式，由「恰恰」彭政閔（左一）、奧運拳后林郁婷（右一）、104歲全球最年長羽球選手林友茂（右二）、金馬影后張艾嘉（左二），以及輝達執行長黃仁勳（中），5位來自不同領域的代表共同種下樹苗。記者曾原信／攝影
2025年世壯運種子聖火儀式，由「恰恰」彭政閔（左一）、奧運拳后林郁婷（右一）、104歲全球最年長羽球選手林友茂（右二）、金馬影后張艾嘉（左二），以及輝達執行長黃仁勳（中），5位來自不同領域的代表共同種下樹苗。記者曾原信／攝影

雙北世壯運開幕典禮今晚於大巨蛋登場，晚上九點左右，5位聖火代表依序上台，分別為奧運拳擊金牌得主林郁婷、棒球傳奇的彭政閔、金氏世界紀錄最年長羽球員104歲的林友茂、3度榮獲金馬影后的張艾嘉，以及輝達執行長黃仁勳。黃仁勳最後現身時，全場歡聲雷動，5人於台上一同種下「生命之樹」，而後開啟光影秀，代表為期十四天的雙北世壯運正式展開。

2025年世界壯年運動會晚間在台北大巨蛋開幕，開場表演震撼人心。記者曾原信／攝影
2025年世界壯年運動會晚間在台北大巨蛋開幕，開場表演震撼人心。記者曾原信／攝影
2025年世壯運種子聖火儀式，由「恰恰」彭政閔（左一）、奧運拳后林郁婷（右一）、104歲全球最年長羽球選手林友茂（右二）、金馬影后張艾嘉（左二），以及輝達執行長黃仁勳（中），5位來自不同領域的代表共同種下樹苗。記者曾原信／攝影
2025年世壯運種子聖火儀式，由「恰恰」彭政閔（左一）、奧運拳后林郁婷（右一）、104歲全球最年長羽球選手林友茂（右二）、金馬影后張艾嘉（左二），以及輝達執行長黃仁勳（中），5位來自不同領域的代表共同種下樹苗。記者曾原信／攝影
2025年世壯運種子聖火儀式，輝達執行長黃仁勳擔任代表之一，出場獲得滿場喝采。記者曾原信／攝影
2025年世壯運種子聖火儀式，輝達執行長黃仁勳擔任代表之一，出場獲得滿場喝采。記者曾原信／攝影

世壯運 彭政閔 林郁婷 黃仁勳

延伸閱讀

黃仁勳：AI擴張需更大推力 持續為中國大陸打造最佳產品

影／世壯運開幕5位聖火代表登場 黃仁勳掀全場最高潮

黃仁勳宴請供應鏈夥伴 業者關注輝達中東大單：盼共同進軍市場

黃仁勳「兆元宴」三度包場古早味餐廳 宴請供應鏈大咖

相關新聞

影／世壯運開幕5位聖火代表登場 黃仁勳掀全場最高潮

雙北世壯運開幕典禮今晚登場，晚間9點多，5位聖火代表依序上台，分別是「年輕」奧運拳擊金牌得主林郁婷、「運動」棒球傳奇的彭...

世壯運開幕 5位聖火代表依序上台！黃仁勳出場掀高潮

雙北世壯運開幕典禮今晚於大巨蛋登場，晚上九點左右，5位聖火代表依序上台，分別為奧運拳擊金牌得主林郁婷、棒球傳奇的彭政閔、...

影／世壯運開幕典禮湧1.8萬人 周湯豪壓軸演出口誤「世大運」

2025雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋，吸引選手、貴賓及觀眾共1萬8千人進場，副總統蕭美琴蒞臨盛會。典禮全程毫無冷場...

雙北世壯運開幕 蔣萬安、侯友宜親迎蕭美琴上台致詞

雙北世壯運今晚在台北大巨蛋開幕，賴清德總統宣布不出席，昨改派副總統蕭美琴出席今晚開幕式，蕭美琴在維安人員陪同下進場，簡短...

回憶爭取世壯運主辦權 侯友宜：感謝柯文哲當年一起努力過

雙北世界壯年運動會開幕式今晚在台北大巨蛋登場，新北市長侯友宜致詞時提到，當初雙北在2019年向國際壯年運動總會提出申請，...

世壯運正式開幕 總會長：睽違8年再次齊聚

雙北世壯運今天晚間7點在台北大巨蛋舉辦開幕典禮，IMGA國際壯年運動總會會長Sergii Bubka致詞，距離上次在紐西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。