世壯運開幕 5位聖火代表依序上台！黃仁勳出場掀高潮

雙北世壯運開幕典禮今晚於大巨蛋登場，晚上九點左右，5位聖火代表依序上台，分別為奧運拳擊金牌得主林郁婷、棒球傳奇的彭政閔、金氏世界紀錄最年長羽球員104歲的林友茂、3度榮獲金馬影后的張艾嘉，以及輝達執行長黃仁勳。黃仁勳最後現身時，全場歡聲雷動，5人於台上一同種下「生命之樹」，而後開啟光影秀，代表為期十四天的雙北世壯運正式展開。 2025年世界壯年運動會晚間在台北大巨蛋開幕，開場表演震撼人心。記者曾原信／攝影 2025年世壯運種子聖火儀式，由「恰恰」彭政閔（左一）、奧運拳后林郁婷（右一）、104歲全球最年長羽球選手林友茂（右二）、金馬影后張艾嘉（左二），以及輝達執行長黃仁勳（中），5位來自不同領域的代表共同種下樹苗。記者曾原信／攝影 2025年世壯運種子聖火儀式，輝達執行長黃仁勳擔任代表之一，出場獲得滿場喝采。記者曾原信／攝影