世壯運開幕 5位聖火代表依序上台！黃仁勳出場掀高潮
雙北世壯運開幕典禮今晚於大巨蛋登場，晚上九點左右，5位聖火代表依序上台，分別為奧運拳擊金牌得主林郁婷、棒球傳奇的彭政閔、金氏世界紀錄最年長羽球員104歲的林友茂、3度榮獲金馬影后的張艾嘉，以及輝達執行長黃仁勳。黃仁勳最後現身時，全場歡聲雷動，5人於台上一同種下「生命之樹」，而後開啟光影秀，代表為期十四天的雙北世壯運正式展開。
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