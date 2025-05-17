快訊

美股大盤恐難再漲 大摩建議「拋售AI類股」：買這些較有賺頭

回憶爭取世壯運主辦權 侯友宜：感謝柯文哲當年一起努力過

聽新聞
0:00 / 0:00

影／世壯運開幕典禮湧1.8萬人 周湯豪壓軸演出口誤「世大運」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋，金曲歌后ABAO阿爆攜手那屋瓦少女隊、特技舞者帶來「歡聚島嶼」的精彩表演。記者林佳彣／攝影
雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋，金曲歌后ABAO阿爆攜手那屋瓦少女隊、特技舞者帶來「歡聚島嶼」的精彩表演。記者林佳彣／攝影

2025雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋，吸引選手、貴賓及觀眾共1萬8千人進場，副總統蕭美琴蒞臨盛會。典禮全程毫無冷場，音樂舞蹈表演盡現台灣與國際文化的融合，我國知名運動員也不缺席，備受矚目的輝達執行長黃仁勳掀全場最高潮，但歌手周湯豪演出一度口誤說成「世大運」。

運動員進場後，首先登場是一席黃色服飾的金曲歌后ABAO阿爆，攜手那屋瓦少女隊、特技舞者帶來「歡聚島嶼」的精彩表演，內容豐富多元，不只傳統原住民、台灣傳統文化，還有彩虹旗，大螢幕更以彩虹色秀出「踩著同一片土地，我們共享同一片天空」等語結尾。

典禮接續由IMGA會長Sergii Bubka、蔣萬安、侯友宜依序致詞；主持人晚間8點39分介紹中華民國副總統蕭美琴，她隨即上台獻上祝福。

再來全體肅立，現場緩緩升起國際壯年運動總會（IMGA）、雙北世壯運的會旗，搭配的是世壯運賽會主題曲「敬夢想」；3位運動員宣誓分為是台北市代表選手周思齊、帕拉選手代表張維捷，新北市代表選手林說。

緊接著登場是桌球名將莊智淵江宏傑、葉伊恬與舞者的「熱血雙北」，莊智淵、江宏傑等人更現場打起桌球。

晚間9點典禮進入今晚最高潮，5位聖火代表奧運拳擊金牌得主林郁婷、棒球傳奇彭政閔、金氏世界紀錄最年長羽球員林友茂、金馬影后張艾嘉及輝達執行長黃仁勳，眾人種下「希望種子」的聖火，搭配「生命之樹」光影秀，正式揭開世壯運序幕。

最後「宇宙派對」節目由告五人先開唱，再來是壓軸母子檔比莉與周湯豪、中華職棒應援團合體演出，不過周湯豪一度口誤稱「世大運」，表演結束後，高喊「世壯運加油」。

2025雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋，吸引選手、貴賓及觀眾共1萬8千人進場。記者林佳彣／攝影
2025雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋，吸引選手、貴賓及觀眾共1萬8千人進場。記者林佳彣／攝影
2025年世壯運種子聖火儀式，由「恰恰」彭政閔、奧運拳后林郁婷、104歲全球最年長羽球選手林友茂、金馬影后張艾嘉，以及輝達執行長黃仁勳（圖）代表，5位來自不同領域的代表共同種下樹苗。記者曾原信／攝影
2025年世壯運種子聖火儀式，由「恰恰」彭政閔、奧運拳后林郁婷、104歲全球最年長羽球選手林友茂、金馬影后張艾嘉，以及輝達執行長黃仁勳（圖）代表，5位來自不同領域的代表共同種下樹苗。記者曾原信／攝影

世壯運 周湯豪 彭政閔 林郁婷 江宏傑 莊智淵

延伸閱讀

雙北世壯運開幕 蔣萬安、侯友宜親迎蕭美琴上台致詞

黃仁勳宴請供應鏈夥伴 業者關注輝達中東大單：盼共同進軍市場

黃仁勳「兆元宴」三度包場古早味餐廳 宴請供應鏈大咖

總統府澄清未蹭黃仁勳 世壯運邀約時間軸曝光打臉

相關新聞

影／世壯運開幕5位聖火代表登場 黃仁勳掀全場最高潮

雙北世壯運開幕典禮今晚登場，晚間9點多，5位聖火代表依序上台，分別是「年輕」奧運拳擊金牌得主林郁婷、「運動」棒球傳奇的彭...

世壯運開幕 5位聖火代表依序上台！黃仁勳出場掀高潮

雙北世壯運開幕典禮今晚於大巨蛋登場，晚上九點左右，5位聖火代表依序上台，分別為奧運拳擊金牌得主林郁婷、棒球傳奇的彭政閔、...

影／世壯運開幕典禮湧1.8萬人 周湯豪壓軸演出口誤「世大運」

2025雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋，吸引選手、貴賓及觀眾共1萬8千人進場，副總統蕭美琴蒞臨盛會。典禮全程毫無冷場...

雙北世壯運開幕 蔣萬安、侯友宜親迎蕭美琴上台致詞

雙北世壯運今晚在台北大巨蛋開幕，賴清德總統宣布不出席，昨改派副總統蕭美琴出席今晚開幕式，蕭美琴在維安人員陪同下進場，簡短...

回憶爭取世壯運主辦權 侯友宜：感謝柯文哲當年一起努力過

雙北世界壯年運動會開幕式今晚在台北大巨蛋登場，新北市長侯友宜致詞時提到，當初雙北在2019年向國際壯年運動總會提出申請，...

世壯運正式開幕 總會長：睽違8年再次齊聚

雙北世壯運今天晚間7點在台北大巨蛋舉辦開幕典禮，IMGA國際壯年運動總會會長Sergii Bubka致詞，距離上次在紐西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。