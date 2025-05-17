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影／世壯運開幕典禮湧1.8萬人 周湯豪壓軸演出口誤「世大運」
2025雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋，吸引選手、貴賓及觀眾共1萬8千人進場，副總統蕭美琴蒞臨盛會。典禮全程毫無冷場，音樂舞蹈表演盡現台灣與國際文化的融合，我國知名運動員也不缺席，備受矚目的輝達執行長黃仁勳掀全場最高潮，但歌手周湯豪演出一度口誤說成「世大運」。
運動員進場後，首先登場是一席黃色服飾的金曲歌后ABAO阿爆，攜手那屋瓦少女隊、特技舞者帶來「歡聚島嶼」的精彩表演，內容豐富多元，不只傳統原住民、台灣傳統文化，還有彩虹旗，大螢幕更以彩虹色秀出「踩著同一片土地，我們共享同一片天空」等語結尾。
典禮接續由IMGA會長Sergii Bubka、蔣萬安、侯友宜依序致詞；主持人晚間8點39分介紹中華民國副總統蕭美琴，她隨即上台獻上祝福。
再來全體肅立，現場緩緩升起國際壯年運動總會（IMGA）、雙北世壯運的會旗，搭配的是世壯運賽會主題曲「敬夢想」；3位運動員宣誓分為是台北市代表選手周思齊、帕拉選手代表張維捷，新北市代表選手林說。
緊接著登場是桌球名將莊智淵、江宏傑、葉伊恬與舞者的「熱血雙北」，莊智淵、江宏傑等人更現場打起桌球。
晚間9點典禮進入今晚最高潮，5位聖火代表奧運拳擊金牌得主林郁婷、棒球傳奇彭政閔、金氏世界紀錄最年長羽球員林友茂、金馬影后張艾嘉及輝達執行長黃仁勳，眾人種下「希望種子」的聖火，搭配「生命之樹」光影秀，正式揭開世壯運序幕。
最後「宇宙派對」節目由告五人先開唱，再來是壓軸母子檔比莉與周湯豪、中華職棒應援團合體演出，不過周湯豪一度口誤稱「世大運」，表演結束後，高喊「世壯運加油」。
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