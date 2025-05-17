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輝達執行長黃仁勳現身大巨蛋 親自為雙北世壯運助威引全場轟動

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳17日晚間正式現身台北大巨蛋，為「2025世界壯年運動會」開幕典禮助威，而他不僅作為今日最後一位聖火代表入場，同時也是代表著全球「科技」產業界，對世壯運的支持，而他今晚在與供應鏈餐敘結束後，約莫晚間八點多正式現身會場，也引發支持民眾興奮吶喊，面對現場群眾的熱情支持，他也親切的揮手致意，點燃現場眾人的高漲情緒。

事實上，黃仁勳作為全球半導體與人工智慧領域的重要領袖人物，於1993年創立輝達（NVIDIA），也推動了GPU運算革命，並領導企業成為AI、深度學習與高效能運算的關鍵推手。他在全球科技產業中具有深遠影響力，被《哈佛商業評論》評為全球最佳執行長之一。黃仁勳的參與，不僅象徵科技在運動發展中所扮演的新角色，更彰顯了本屆賽會跨領域、多元融合的精神。

面對此次接受世壯運主辦單位的邀請，為開幕儀式親自助威，黃仁勳則坦言，自己這次能夠來到臺北參與世界壯年運動會的開幕典禮，心裡深感到無比榮幸！今天與來自世界各地的運動員們齊聚一堂，讓他深刻體會到，卓越來自於「熱情」與「堅持」。事實上，如今運動與科技也已正逐步的邁向融合，而AI更在其中也扮演著更關鍵的角色；自己期許「運動」也能隨著科技一同進化！

事實上，黃仁勳在科技領域之外，也相當積極的投入運動生活，而他也分享，自己很喜歡打桌球，也建議大家選一項真正喜歡的運動去做。對此，黃仁勳也直言，因為對你而言最好的運動，也才是你會願意一直做下去的運動！而他也向本屆所有參賽的世壯運選手喊話，「你們是最棒的！你們證明了熱情不會隨著時間而泯滅。不論你是來參賽、或是來幫忙加油，還是單純想體驗當下的熱血，你們展現出的精神是最珍貴的。我鼓勵大家持續挑戰自己，證明追求卓越是不受年齡所限的！」

輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
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雙北世壯運。記者吳康瑋／攝影
雙北世壯運。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
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