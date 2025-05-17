世壯運／又出包？選手大禮包內乾燥劑遇水自燃 執委會回應

雙北世壯運今天開幕，網友爆料送給選手的大禮包內乾燥劑遇水自燃，連大會送的毛巾都被燒一個洞。執委會表示，將請廠商提出說明後，依契約規定辦理。

2025雙北世界壯年運動會今晚在台北大巨蛋開幕，但期間狀況不斷，有網友透過Threads社群平台發文，世壯運又出包，開幕式前因下雨，有選手拿到大禮包內的乾燥劑卻遇水自燃，連選手背包都被燒損，大會送的毛巾也燒出洞，所幸由志工即時回收處理。

民進黨台北市議員林延鳳、簡舒培也在此貼文下留言提及會了解為何發生此事，且認為整場活動荒腔走板到讓人難以相信。

世壯運執委會在媒體群組回應，有關世壯運背包內乾燥劑遇水而自燃問題，將請廠商提出說明並依契約規定辦理。

世壯運先前提及此次送給選手的大禮包價值超過新台幣4000元，內有大浴巾、100%使用回收寶特瓶製做的後背包與紀念衣、耐熱運動水壺，及可分解餐具。

世壯運今天開幕，但開幕前被北市議員質疑包含送給選手大禮包內的智慧穿戴手錶有狀況、志工識別證英文姓名翻譯錯誤、編織袋是中國製造且工讀生疑被要求撕掉中國製造標籤等情形。