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影／世壯運開幕5位聖火代表登場 黃仁勳掀全場最高潮

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
2025年世壯運種子聖火儀式，由「恰恰」彭政閔（左起）、金馬影后張艾嘉、輝達執行長黃仁勳、104歲全球最年長羽球選手林友茂、奧運拳后林郁婷，5位來自不同領域的代表一同種下樹苗。記者曾原信／攝影
2025年世壯運種子聖火儀式，由「恰恰」彭政閔（左起）、金馬影后張艾嘉、輝達執行長黃仁勳、104歲全球最年長羽球選手林友茂、奧運拳后林郁婷，5位來自不同領域的代表一同種下樹苗。記者曾原信／攝影

雙北世壯運開幕典禮今晚登場，晚間9點多，5位聖火代表依序上台，分別是「年輕」奧運拳擊金牌得主林郁婷、「運動」棒球傳奇的彭政閔、「共融」金氏世界紀錄最年長羽球員104歲林友茂、「文化」3度榮獲金馬影后張艾嘉，以及「科技」輝達執行長黃仁勳。

林郁婷手戴金色拳擊手套進場；彭政閔雖沒球棒，也做出專業的揮棒動作；104歲林友茂相當勇健，不時秀出可愛逗趣的肢體動作，林郁婷和彭政閔更上前扶他上台；緊接著是氣質出眾的張艾嘉，最後現身的黃仁勳，更是掀起今晚典禮最高潮，全場歡聲雷動。

眾人手持幼苗盆栽，將幼苗放下後，現場展現象徵聖火的「生命之樹」光影秀，透過動態影像、燈光波動設計及多層次舞台效果點亮，種下「希望種子」的聖火，也代表雙北世壯運正式展開。

雙北世壯運開幕典禮今晚登場，晚間9點多為5位聖火代表依序上台，左起彭政閔、張艾嘉、黃仁勳、林友茂、林郁婷。記者林佳彣／攝影
雙北世壯運開幕典禮今晚登場，晚間9點多為5位聖火代表依序上台，左起彭政閔、張艾嘉、黃仁勳、林友茂、林郁婷。記者林佳彣／攝影
雙北世壯運開幕典禮今晚登場，晚間9點多為5位聖火代表依序上台，左起彭政閔、張艾嘉、黃仁勳、林友茂、林郁婷。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運開幕典禮今晚登場，晚間9點多為5位聖火代表依序上台，左起彭政閔、張艾嘉、黃仁勳、林友茂、林郁婷。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」

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