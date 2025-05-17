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雙北世壯運開幕 蔣萬安、侯友宜親迎蕭美琴上台致詞

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
雙北世壯運今晚在台北大巨蛋開幕，賴清德總統宣布不出席，昨改派副總統蕭美琴出席開幕式。記者楊正海／攝影
雙北世壯運今晚在台北大巨蛋開幕，賴清德總統宣布不出席，昨改派副總統蕭美琴出席開幕式。記者楊正海／攝影

雙北世壯運今晚在台北大巨蛋開幕，賴清德總統宣布不出席，昨改派副總統蕭美琴出席今晚開幕式，蕭美琴在維安人員陪同下進場，簡短致詞，她說，歡迎各位選手以及運動愛好者參加2025雙北世界壯年運動會。

今晚世壯運開幕，總統賴清德以「國政繁忙」為由缺席，由副總統蕭美琴代表出席，在台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜陪同下，蕭美琴在維安陪同下，步入會場中央，並向觀眾、選手打招呼。

蕭美琴表示，歡迎選手以及運動愛好者參加2025雙北世界壯年運動會；她也用英文向選手說，歡迎大家來台灣，「ENJOY！」致詞後，與侯友宜、蔣萬安、國際壯年運動總會長布卡見證升會旗儀式。

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