回憶爭取世壯運主辦權 侯友宜：感謝柯文哲當年一起努力過

雙北世界壯年運動會開幕式今晚在台北大巨蛋登場，新北市長侯友宜致詞時提到，當初雙北在2019年向國際壯年運動總會提出申請，隔年取得主辦權，感謝台北市前市長柯文哲，當年一起努力過。

侯友宜表示，首先要感謝，國際壯年運動總會給雙北機會，這次共107個國家、2.5萬人參賽，為了運動實現、夢想聚在一起，發揮運動無界、人生無限的賽會精神，共享跨種族的人生價值，運動將大家凝聚在一起，大家一起共好，創造難忘的2025雙北世壯運。

侯友宜回憶，他記得雙北在2019年，向國際壯年運動總會提出申請，2020年正式取得主辦權，在這裡他要謝謝柯文哲市長，當年一起努力過，雙北世壯運是歷年來規模最盛大的國際賽會，我們準備好世界迎接世界各地的參賽者及貴賓，用迫不及待的心情，跟大家分享雙北豐富的文化底蘊。

侯友宜說，他代表新北市民，誠摯邀約大家，從文化底蘊認識新北的歷史風華，透過觀光遊程認識這座熱情、多元、共融的城市，5月30日將在新北市美術館舉辦閉幕典禮，在戶外展演搭配壯麗的煙火秀，展現新北的幅原遼闊跟自然生態，開放所有人自由入場，讓大家從這裡開始，在繼往開來的美術館迎向未來。

侯友宜表示，在未來14天，新北市將成為場邊最熱情的啦啦隊，以微笑搭起國際友誼橋樑，用簡單的問候拉近你我的距離，感謝國際壯年運動總會及所有選手、來賓參與，因為有你們，讓這場體育盛會才能圓滿實現。最後，祝福所有運動員挑戰自我，享受比賽，在揮灑汗水的同時，也能刻畫出最難忘的回憶，2025雙北世壯運，用運動和世界交朋友。