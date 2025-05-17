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世壯運正式開幕 總會長：睽違8年再次齊聚

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
IMGA國際壯年運動總會會長Sergii Bubka致詞。記者邱書昱／攝影
IMGA國際壯年運動總會會長Sergii Bubka致詞。記者邱書昱／攝影

雙北世壯運今天晚間7點在台北大巨蛋舉辦開幕典禮，IMGA國際壯年運動總會會長Sergii Bubka致詞，距離上次在紐西蘭奧克蘭舉辦世壯運已有８年之久，如今能再次見到全世界的壯年選手們齊聚，實在令人振奮，而今天的齊聚是共同慶祝運動的力量、運動的重要性，以及珍重的價值觀。

Sergii Bubka說，世壯運意義超越了運動和競技，讚頌的是不屈不撓精神，持續不懈的投入及堅不可摧，為實現潛能、夢想並激勵他人的精神，齊聚在此的運動員不只是體育的典範，更是人生的榜樣，充滿熱情與目標的人生。

Sergii Bubka說，壯年運動會具有獨特意義，體醒著運動無界、夢想無限，無論是挑戰自我，享受友誼和同好的交流，或是體驗勝利的喜悅，都是這段非凡旅程的一份子。

Sergii Bubka說，你們是同儕的榜樣，下一代的楷模，也是當地精神象徵，更向世人展現，運動所蘊含的價值、尊重、友誼與堅持，歷久彌新、跨越國界、超越世代，他也誠摯向台北、新北表達謝意，熱情接待與全力投入，讓盛會成為難忘回憶。

Sergii Bubka說，誠摯祝福所有參賽選手在這段旅程中收穫豐碩，也深入體驗多元的文化傳承、壯麗的自然風景，隨著2025世界壯年運動會正式啟動，讓我們尊重相競，以善意相連，以喜悅同慶，能量鼓舞世界。

世壯運

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