世壯運盛大開幕 蔣萬安邀2.5萬選手「和世界挑一場」

雙北世壯運今晚在台北大巨蛋開幕，台北市長蔣萬安致詞表示，代表全體台北市民，歡迎大家前來參加2025雙北世界壯年運動會，一起和世界「挑一場」。

蔣萬安說，「感謝國際壯年運動總會給我們這個機會」促成107個國家、2萬5000多名運動選手和隊職員在這裡齊聚一堂，打破種族文化、語言的隔閡，共同分享和平與喜樂。

蔣萬安致詞時，第一句話就向副總統蕭美琴問好，他接著說，2025雙北世界壯年運動會是亞洲首場世界壯年運動會，參賽人次也突破歷年國際綜合性運動賽會的紀錄，這讓北市有機會讓世界看到台北市辦理國際大型運動賽會的深厚實力，展現主辦城市台北市的自信熱情，以及活力。

蔣萬安表示，台北市有豐富的城市觀光資源，便捷的交通網絡，融合了傳統與現代，並存著都市與自然，台北的多元與包容，走在世界的前端，各位遠道而來的夥伴們，未來的兩周，「台北市邀請您一起體驗賽事」感受文化，享受美食，領略這座城市的獨特魅力。

蔣萬安表示，運動是給自己的禮物運動，讓壯年朋友們擁有絕佳的續航力上，賽場需要勇氣「讓我們一起在賽場上盡情發揮，體現賽會運動無屆人生無限的精神，感受台北市運動之都的魅力」

蔣萬安最後也用英文致詞表示，感謝幕後工作人員、志工的奉獻與支持，才讓盛會得以舉行，祝福每位選手接下來在比賽中都能挑戰極限、拿出最佳表現，並透過運動交流與世界交朋友，建立珍貴的國際友誼，讓世界感受我們無限的熱情。