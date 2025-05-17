快訊

宴請台灣供應鏈 黃仁勳親送魏哲家離席：以後會非常忙碌

聽新聞
0:00 / 0:00

世壯運開幕未擋 選手秀中華民國國旗、Team Taiwan標語

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現我國國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現我國國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」

2025雙北世壯運開幕典禮今晚台北大巨蛋登場，現場還釋出視線受阻區座位，相當受歡迎，晚間6點多就售罄。不過，世壯運能否帶國旗受矚，記者直擊開幕現場，發現不少選手都秀出自家國旗，不只中國民國國旗，也有「Team Taiwan」標語。

晚間7點準時開場，主持人高喊「運動無界、人生無限」，播放一段熱血的影片「敬夢想」，現場響起熱烈掌聲、高聲歡呼，場面相當熱鬧。

開幕典禮星光熠熠，帕拉林匹克委員會會長Andrew Parsons、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜，行政院政委史哲、教育部政務次長張廖萬堅等人到場，但副總統蕭美琴開場時尚未抵達。接著，長達1小時的選手依序進場，蔣萬安、侯友宜等人熱情揮手歡迎。

帕拉選手率先登場，此次參賽不分年齡，小至孩童、長至百歲人瑞共襄盛舉，大家開心揮舞大會發放旗子，不停地向觀眾席揮舞，不忘拿手機拍照、錄影留下難得回憶。也有人秀出自己的各式團體、「Team Taiwan」標語，甚至力挺世壯運穿壯寶法披。

不過，蔣萬安日前在議會備詢稱比賽會場、開閉幕及頒獎不能任何國旗，今晚仍有不少選手繞場時，手拿中華民國、巴西、新加坡、印度、南非、墨西哥、日本、蒙古國等尺寸大小不一的國旗。

雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現墨西哥國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現墨西哥國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現南非國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現南非國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋登場，選手繞場時，不忘拿手機拍照、錄影留下難得回憶。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋登場，選手繞場時，不忘拿手機拍照、錄影留下難得回憶。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現巴西國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現巴西國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現印度國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現印度國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現新加坡國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現新加坡國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現蒙古、日本國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」
雙北世壯運今晚開幕，選手繞場出現蒙古、日本國旗。圖／取自YouTube「2025雙北世界壯年運動會 」

世壯運

延伸閱讀

世壯運4萬人次參賽 大咖名人多...蔣萬安出賽時間曝光

北市敦化國小新校舍落成 斥資9.6億元打造

世壯運今開幕 盧秀燕給蔣萬安和侯友宜5字溫暖打氣

蕭美琴臨時出席世壯運開幕造成困擾？ 蔣萬安笑回6個字

相關新聞

回憶爭取世壯運主辦權 侯友宜：感謝柯文哲當年一起努力過

雙北世界壯年運動會開幕式今晚在台北大巨蛋登場，新北市長侯友宜致詞時提到，當初雙北在2019年向國際壯年運動總會提出申請，...

世壯運正式開幕 總會長：睽違8年再次齊聚

雙北世壯運今天晚間7點在台北大巨蛋舉辦開幕典禮，IMGA國際壯年運動總會會長Sergii Bubka致詞，距離上次在紐西...

世壯運盛大開幕 蔣萬安邀2.5萬選手「和世界挑一場」

雙北世壯運今晚在台北大巨蛋開幕，台北市長蔣萬安致詞表示，代表全體台北市民，歡迎大家前來參加2025雙北世界壯年運動會，一...

世壯運開幕未擋 選手秀中華民國國旗、Team Taiwan標語

2025雙北世壯運開幕典禮今晚台北大巨蛋登場，現場還釋出視線受阻區座位，相當受歡迎，晚間6點多就售罄。不過，世壯運能否帶...

世壯運開打！加拿大選手來台比賽網球、足球 直呼「台灣好熱」

2025雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋登場，下午5點開放入場，許多民眾早早等待要入場，動線秩序順暢，工作人員也很積極...

大雨澆不息世壯運熱情 輕艇男神出發遊行：金牌留台灣

2025雙北世壯運今天晚間舉辦開幕典禮，下午5點半將在台北市政府出發遊行。多次代表中華隊參加國際賽事、奪下亞錦賽金牌的輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。