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世壯運開幕未擋 選手秀中華民國國旗、Team Taiwan標語
2025雙北世壯運開幕典禮今晚台北大巨蛋登場，現場還釋出視線受阻區座位，相當受歡迎，晚間6點多就售罄。不過，世壯運能否帶國旗受矚，記者直擊開幕現場，發現不少選手都秀出自家國旗，不只中國民國國旗，也有「Team Taiwan」標語。
晚間7點準時開場，主持人高喊「運動無界、人生無限」，播放一段熱血的影片「敬夢想」，現場響起熱烈掌聲、高聲歡呼，場面相當熱鬧。
開幕典禮星光熠熠，帕拉林匹克委員會會長Andrew Parsons、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜，行政院政委史哲、教育部政務次長張廖萬堅等人到場，但副總統蕭美琴開場時尚未抵達。接著，長達1小時的選手依序進場，蔣萬安、侯友宜等人熱情揮手歡迎。
帕拉選手率先登場，此次參賽不分年齡，小至孩童、長至百歲人瑞共襄盛舉，大家開心揮舞大會發放旗子，不停地向觀眾席揮舞，不忘拿手機拍照、錄影留下難得回憶。也有人秀出自己的各式團體、「Team Taiwan」標語，甚至力挺世壯運穿壯寶法披。
不過，蔣萬安日前在議會備詢稱比賽會場、開閉幕及頒獎不能任何國旗，今晚仍有不少選手繞場時，手拿中華民國、巴西、新加坡、印度、南非、墨西哥、日本、蒙古國等尺寸大小不一的國旗。
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