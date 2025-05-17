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新北隊慢壘集訓備戰世壯運 地政局長慘遭球K頭

中央社／ 新北17日電

世壯運今天揭幕，市府表示，眾多退役國手或名人跨界挑戰，市長侯友宜22日將在新莊體育館比賽桌球，市府團隊組成慢壘「新北隊」比賽，日前練習時，地政局長汪禮國遭壘球K頭。

市府體育局今天發布新聞表示，報名2025雙北世壯運桌球比賽的市長侯友宜，賽前邀請奧運桌球國手陳思羽擔任教練特訓，將於22日下午1時，於新莊體育館出賽，陳思羽也會在場邊指導。

體育局說，新北市府首長團隊組成「新北隊」參加慢壘比賽，利用週末假日密集訓練。

侯友宜14日主持市政會議時即提到，請團隊勤加練習，還透露有選手頭部遭壘球打到。侯友宜的網路社群IG下午公布畫面，原來是地政局長汪禮國，頭部遭壘球擊中，一直在冰敷。

影片顯示，侯友宜前往慰問時關心問到「很嚴重嗎」，並笑稱，一到球場還搞不懂壘球規則，就先來慰問受傷選手「這哪像話」，汪禮國一臉尷尬的說「還好、還好」。

侯友宜打氣說，雖然受傷，但表示有努力過，最後一定會獲得成功。依據首場賽程時間表，「新北隊」慢壘比賽，24日下午1時在台北觀山棒球場對戰「台北隊」。

體育局表示，板橋體育場為世壯運射箭、田徑競賽場，前奧運銀牌國手陳詩園、奧運銅牌國手袁叔琪、譚雅婷、帕運選手鄭自強等名將，及藝人田依甯、演員陳亮哲的父親陳志洋，會在25日參與射箭賽事。田徑18日開賽，超馬名將林冠汝將在競走5000公尺挑戰自我。

體育局說，前職棒球星周思齊與高國輝，領軍「GOATBROS山羊兄弟」棒球隊，若晉級複賽，25日有機會在三重棒球場大展身手；高國輝也報名高爾夫球，20日將在台灣高爾夫俱樂部（老淡水）預賽。

藝人黃鐙輝、阿翔、馬國畢、阿Ben、董事長樂團吉董、梅賢治等人也組成隊，首場賽事18日早上8時，在三重棒球場挑戰棒球休閒組。

體育局說，職籃明星陳信安再度披上球衣，與前職籃國手及王陽明、紀言愷等熱愛籃球的藝人組隊，24日在輔仁大學中美堂展開籃球賽事。

跆拳道競賽將在板樹體育館進行，奧運跆拳道國手羅嘉翎的教練劉聰達，與母親何千金，分別會在28日、29日出戰，羅嘉翎也將以教練身分陪伴媽媽一同上場。

世壯運

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