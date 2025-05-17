世壯運開打！加拿大選手來台比賽網球、足球 直呼「台灣好熱」

2025雙北世壯運開幕典禮今晚在台北大巨蛋登場，下午5點開放入場，許多民眾早早等待要入場，動線秩序順暢，工作人員也很積極引導。場內同步轉播場外熱鬧的選手遊行，不少選手更是第一次進入大巨蛋，興奮地在場內拍照留念，期待今晚有surprise。

今年78歲的嘉義市民張先生開心地分享，「沒參加過世界級運動賽事，年紀大了，有機會就一定要參加」，年初才從嘉義市政府那知道世壯運報名資訊，還好來得及報名，自己更是上網摸索系統，成功報名網球賽。

張先生說，很期待這次世壯運，今天中午特地搭高鐵北上，就是要參加遊行和開幕典禮，可惜下雨，自己沒帶傘而沒參加；第一次進來大巨蛋，感覺非常好，比想像還大，乾淨且動線好。

同樣來自南部的「高雄壁球鯊」壁球團一行5人首次進到大巨蛋，選手張先生表示，比想像中好，本來以為螢幕很小，實際上還好；一般來說民眾對於開幕典禮，應該會比較期待表演，也因鮮少參加這麼盛大的國際級活動，希望能有surprise。

張先生也提及，賽事籌辦做得好要肯定，但他們選手感受是向相關單位反映，都得不到答案，反而收到促銷活動、紀念品等訊息，希望可以改進。

加拿大高中體育老師Kim Leach，是學校的網球教練，也是一名業餘網球球員。她年輕時到日本當老師一年，曾在台灣轉機，這次為了參加世壯運，代表加拿大參賽，學校才准假。今年是第二次來到台灣，預計停留2周，也會去北投、基隆旅行；昨天抵達台灣，感覺氣候很濕熱，城市很多樹、雨天也很美，尤其台灣人非常友善，還熱情帶路。

Kim Leach提到，先生曾參加2017年在紐西蘭的世壯運，這次又再報名，她心想「我不該只是觀賽，應該也要下去比賽才對」，加上又辦在台灣，因此決定要參賽，她報名網球項目、先生則是足球。