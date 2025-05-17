大雨澆不息世壯運熱情 輕艇男神出發遊行：金牌留台灣

2025雙北世壯運今天晚間舉辦開幕典禮，下午5點半將在台北市政府出發遊行。多次代表中華隊參加國際賽事、奪下亞錦賽金牌的輕艇國手依勇達多今天受訪霸氣喊出，會參加世壯運就是要把金牌留在台灣。

受到午後對流雲系發展旺盛，台北市信義區下午出現強降雨，截至下午5點仍未停，不少國內外選手到台北市政府內避雨，臉上卻掛滿笑容，紛紛和世壯運吉祥物「壯寶」合影，期待晚間的開幕典禮。

被稱為輕艇男神的依勇達多（漢名：李漢城）說，這次也有帶學員參加輕艇激流的賽事，從去年四月開始訓練，先從游泳池練起，今年初就在激流訓練，特別是上周也帶學員去參加台灣全國錦標賽，以賽代訓方式，所以世壯運就是他們第二場的比賽。

參與選手遊行的依勇達多直呼很棒，因為大部分比賽都是在國外，這次是台灣舉辦，「心情很不一樣，外面看到的都是台灣人，截然不同。」