大雨攪局澆世壯運「夢想壯年遊」？ 執委會：4時後趨緩

2025雙北世壯運今晚開幕，下午登場的「夢想壯年遊」選手遊行將於5時30分自北市府前出發，但下午2時起北市下起大雨，直到下午3時許還未停，至於影響選手遊行，世壯運執委會表示，因天氣預報下午4時後雨勢趨緩。

選手遊行出發地點在市政府前的市府路與松壽路，出發後遊行隊伍沿市府路行進，左轉松高路，終點設於逸仙路口，活動預計於晚間6時30分結束，為開幕暖身。

世壯運執委會指出，因天氣預報下午四時後雨勢趨緩，今日世壯運「夢想壯年遊」遊行活動目前仍規畫照常進行，若有變動，將即時公布於官方平台，敬請選手留意。