世壯運4萬人次參賽 大咖名人多...蔣萬安出賽時間曝光

2025雙北世界壯年運動會今起至30日在6縣市登場，吸引超過2.5萬位國內外選手及隊職員報名。雙北市長蔣萬安、侯友宜將於5月24日率隊對打慢速壘球，蔣萬安今分享「當市長成為世壯運選手」的練習影片，不只壘球，還有「再過4天換我出賽」的壁球。

35項運動種類包含19種必辦的射箭、田徑、羽球、棒壘球、籃球、輕艇、自由車、舉重、桌球、足球、高爾夫、曲棍球、定向越野、划船、鐵人三項、排球、射擊、壁球、網球；14種選辦的衝浪、拔河、水上運動、橄欖球、救生、空手道、手球、運動舞蹈、飛盤、跆拳道、帆船、柔道、滾球、擊劍；2種示範的槌球、木球。

這屆報名人數超過2.5萬人，每人最多報名3種運動種類，參賽總人次高達4萬8164人次。精彩賽事將在台北市27處場館、新北市21處場館、桃園市6處場館、新竹縣2處場館、宜蘭縣4處場館、台中市1處場館，共有61座競賽場館。

雙北市長各參賽2項，蔣萬安的壁球5月21日14時30分、16時30分在台大綜合體育館，侯友宜5月22日13時在新北市新莊體育館打桌球。5月24日13時在迎風河濱棒球場（觀山棒球場）登場的慢速壘球，蔣萬安、侯友宜各自領軍，將上演一場台北隊對上新北隊的精彩賽事；台北隊當天10時10分、新北隊15時20分都還有一場。

台北市議會議長戴錫欽參加高爾夫球，5月20日11時林口高爾夫球場、21日6時台灣高爾夫俱樂部（老淡水）、22日11時立益高爾夫球場。

至於名人選手跨界挑戰，退役職棒選手周思齊、高國輝參加棒球項目，5月22日、23日8時天母棒球場登場，高國輝還要打高爾夫5月20日6時30分台灣高爾夫俱樂部（老淡水）、5月21日11時30分立益高爾夫球場、5月22日6時30分台北高爾夫俱樂部。

亞運金牌、奧運銅牌國手袁叔琪（射箭），奧運銀牌國手陳詩園（射箭），3屆奧運國手譚雅婷（射箭），「小清新」文姿云啟蒙教練趙志才（空手道），「柔道男神」楊勇緯教練劉文等（柔道）。

籃壇名將和知名藝人打籃球，包含陳信安、紀言愷（JR）、許晉哲、王信凱、林冠綸、岳瀛立、左從凱、王志群。