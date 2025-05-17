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新聞幕後／接洽黃仁勳任聖火手 北市與輝達保密半年

聯合報／ 本報記者楊正海

輝達創辦人暨執行長黃仁勳將任世壯運聖火手，據悉，蔣市府與輝達團隊這項跨界合作非臨時起意，雙方至少布局半年，但始終保密，不願政治介入而失焦，最後黃仁勳爽快答應，展現親民風格和對北市盛典支持。

知情人士說，黃仁勳與北市府結緣，眾人印象最深的一次是擔任台北大巨蛋身價最高開球佳賓，當時味全龍出賽，味全主場是台北市，台北市長蔣萬安也出席，這是兩人首次見面同台 ，但其實當時輝達為籌備COMPUTEX年會來台，雙方團隊就有接觸，當時北市府也曾提出邀請黃仁勳擔任世壯運聖火手。

該人士指出，北市展開「場地空間」為主軸的支線任務，以COMPUTEX場地方的身分推進雙方關係，輝達最後看中台北流行音樂中心的國際感與象徵性，雙方團隊展開更密集接洽，過程中，北市府展現行政彈性與高度誠意，堆疊彼此信任，也為後續合作鋪下關鍵伏筆。

北市團隊也透過熟悉國際事務人士，甚至副市長等級官員持續聯繫輝達。直至黃仁勳親自拍板來台，一連串行程確定後，北市府再度主動爭取黃任科技聖火代表。

由於彼此已有合作基礎與默契，黃仁勳也爽快答應，一展他親民的風格，以行動展現對台北盛典的正面態度。

水到渠成後，北市府本周起陸續公布彭政閔等四名聖火代表，但最後壓軸黃仁勳，選在開幕前一天公布，也有兩大原因，第一讓世壯運關注度達到最高點，盼一步步堆疊盛典高度，第二在台灣高度複雜的政治環境下，不願讓黃捲入政治紛爭。

世壯運

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