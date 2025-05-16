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世壯運／開幕17日登場 北市警規劃2階段交管

中央社／ 台北16日電

台北市交通大隊表示，雙北世界壯年運動會遊行暨開幕典禮17日舉辦，規劃分階段交通管制措施，第1階段從上午10時起，封閉松高路等路段，預計活動至晚上9時許結束。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，2025雙北世界壯年運動會遊行暨開幕典禮將於17日舉行，遊行活動從下午5時30分至晚上6時30分，開幕典禮從晚上7時至晚上9時12分結束，分別於台北市政府周邊道路及台北大巨蛋舉辦。

為維護活動安全及周邊交通秩序，北市警局規劃分階段交通管制措施，17日上午10時至下午3時為第1階段，將封閉松高路（基隆路-逸仙路；基隆路南向右轉車道）、松壽路（市府路-松智路）、松智路（松高路-松壽路）、市府路（松高路-松壽路）、基隆路（逸仙路50巷-松高路，南向右轉車道）。

警方說，第2階段從17日下午3時至晚上7時，將擴大管制範圍，封閉松高路（基隆路-逸仙路；基隆路南向右轉車道）、松壽路（一號道路-松壽路20巷，松高路20巷-松仁路，西向）。

此外，松智路（松高路-松廉路）、市府路（松高路-信義路）、基隆路（逸仙路50巷-松高路，南向右轉車道）、仁愛路（光復南路-一號道路，東向；一號道路-市府路）、逸仙路（忠孝東路4段-仁愛路4段）。

警方表示，為配合居民進出需求，逸仙路（忠孝東路4段-松高路）往北2個車道在17日下午3時至下午5時開放通行，下午5時至晚上7時則全面管制；逸仙路42巷及逸仙路50巷於下午3時至晚上7時開放雙向通行。

警方說，預計遊行撤場及開幕典禮從17日晚上7時至晚上11時，道路封閉區除市府路（東側2車道及西側1車道）、松智路（西側1車道）、松壽路（南側1車道）管制供撤場，其餘路段預計晚上7時開放通行，晚上8時全路段解除管制，但仍需視現場交通狀況調整管制時間。

警方指出，若逸仙路（忠孝東路至仁愛路4段）屆時出現人流滿溢車道，且不易控管，將於忠孝東路4段口、仁愛路4段口將採彈性管制車輛措施，並於市民大道、八德路等路段規劃為加強疏導區域。

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