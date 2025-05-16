世壯運／上午獲知蕭美琴出席開幕 執委會：全力啟動維安

世壯運明天開幕，今早北市市府宣布輝達（NVIDIA）創辦人及執行長黃仁勳親自擔綱「科技」聖火手後，總統府與主辦單位接觸，將由副總統蕭美琴代表出席。對此，世壯運執委會表示，相關安全維護將全力啟動。

台北市長蔣萬安昨赴市議會專案報告，對於賴清德總統、行政院長卓榮泰是否會出席台北大巨蛋的開幕式，蔣萬安昨天表示賴總統不會前來，但今早市府宣布輝達（NVIDIA）創辦人及執行長黃仁勳親自擔綱「科技」聖火手後，總統府與主辦單位接觸，將由蕭美琴代表出席。

世壯運執委會表示，世壯運執行委員會上午接獲總統府通知後，相關安全維護作業均將全力啟動，即刻妥善規畫完成，將全力確保與會貴賓、選手及民眾的安全無虞。