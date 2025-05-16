世壯運／上午獲知蕭美琴出席開幕 執委會：全力啟動維安
世壯運明天開幕，今早北市市府宣布輝達（NVIDIA）創辦人及執行長黃仁勳親自擔綱「科技」聖火手後，總統府與主辦單位接觸，將由副總統蕭美琴代表出席。對此，世壯運執委會表示，相關安全維護將全力啟動。
台北市長蔣萬安昨赴市議會專案報告，對於賴清德總統、行政院長卓榮泰是否會出席台北大巨蛋的開幕式，蔣萬安昨天表示賴總統不會前來，但今早市府宣布輝達（NVIDIA）創辦人及執行長黃仁勳親自擔綱「科技」聖火手後，總統府與主辦單位接觸，將由蕭美琴代表出席。
世壯運執委會表示，世壯運執行委員會上午接獲總統府通知後，相關安全維護作業均將全力啟動，即刻妥善規畫完成，將全力確保與會貴賓、選手及民眾的安全無虞。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言