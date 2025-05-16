世壯運／黃仁勳、蕭美琴明參加開幕 北市動員2500警維安

2025雙北世壯運明天傍晚在大巨蛋開幕，輝達執行長黃仁勳將擔任大會聖火手之一；蕭美琴副總統也將出席。台北市警察局聯合陸軍化學兵、環境部化學物質管理署及警政署維安特勤警力等，動員2500名警察，維護開幕式安全。

警察局表示，明天開幕式的「夢想壯年遊」，將在傍晚5時30分登場，近1萬4000名選手共襄盛舉，維安團隊除在遊行沿線架設安全護欄，強化遊行動線安全外，重要路口設置防車衝裝置，防止車輛衝撞事件發生。

警方在國父紀念館架設30具電檢門，過濾危害物品，日前已於5月8日動員1000名警專生，模擬選手入場進行壓力測試，過程順利；為確保活動絕對萬全，更規劃偵爆犬及維安特勤警力在遊行路線梭巡，搭配制高點及無人機監控，構築立體維安場域。

台北市警察局呼籲，為賽事及開幕的安全，員警都會依據世壯運官網公告的禁制物品來進行安檢，現場也會擺放禁制物品看板，提醒參與盛會活動民眾，最常誤帶的物品，包含壓力噴罐、氣瓶加油喇叭，或超過長寬高各50公分提包及長2公尺、寬1公尺的旗幟，也提醒不能攜帶酒精飲料，儘量穿著輕便服裝、帶著愉快的心情前來，這樣安檢速度會更快，省下更多排隊等候時間。