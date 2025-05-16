快訊

「幸好」只有10% 川普打關稅戰用「定錨效應」奏效了？

整理包／114國中教育會考衝刺倒數！當天時程、考場規定 各科備考重點一把抓

Sony最強降噪耳機WH-1000XM6發表！升級12個麥克風更全能 遊戲玩家也能用

世壯運／黃仁勳、蕭美琴明參加開幕 北市動員2500警維安

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
警方在世壯運，將結合偵爆犬、維安特勤警力梭巡。記者廖炳棋/翻攝
警方在世壯運，將結合偵爆犬、維安特勤警力梭巡。記者廖炳棋/翻攝

2025雙北世壯運明天傍晚在大巨蛋開幕，輝達執行長黃仁勳將擔任大會聖火手之一；蕭美琴副總統也將出席。台北市警察局聯合陸軍化學兵、環境部化學物質管理署及警政署維安特勤警力等，動員2500名警察，維護開幕式安全。

警察局表示，明天開幕式的「夢想壯年遊」，將在傍晚5時30分登場，近1萬4000名選手共襄盛舉，維安團隊除在遊行沿線架設安全護欄，強化遊行動線安全外，重要路口設置防車衝裝置，防止車輛衝撞事件發生。

警方在國父紀念館架設30具電檢門，過濾危害物品，日前已於5月8日動員1000名警專生，模擬選手入場進行壓力測試，過程順利；為確保活動絕對萬全，更規劃偵爆犬及維安特勤警力在遊行路線梭巡，搭配制高點及無人機監控，構築立體維安場域。

台北市警察局呼籲，為賽事及開幕的安全，員警都會依據世壯運官網公告的禁制物品來進行安檢，現場也會擺放禁制物品看板，提醒參與盛會活動民眾，最常誤帶的物品，包含壓力噴罐、氣瓶加油喇叭，或超過長寬高各50公分提包及長2公尺、寬1公尺的旗幟，也提醒不能攜帶酒精飲料，儘量穿著輕便服裝、帶著愉快的心情前來，這樣安檢速度會更快，省下更多排隊等候時間。

警方指出，明天傍晚開「2025 雙北世壯運」夢想壯年遊及開幕典禮，不僅來自世界各地參賽選手將齊聚一堂，更有近萬名觀眾進場觀禮，包括國際壯年運動總會會長、縣市首長、民意代表、在台駐華使節及姊妹市貴賓也將出席。

警方在世壯運將使用無人機干擾槍，避免未申准無人機造成危害。記者廖炳棋/
警方在世壯運將使用無人機干擾槍，避免未申准無人機造成危害。記者廖炳棋/

世壯運

延伸閱讀

即時短評／賴清德想滅蔣萬安氣勢反遭蔣將軍 「自斬」與黃仁勳同台契機

世壯運明登場 蕭美琴可望出席開幕典禮

幕後／黃仁勳持聖火 輝達總部情定北市 蔣萬安靠12字訣

黃仁勳任世壯運聖火代表...總部落腳北市有譜？ 知情人士：緊密交流

相關新聞

世壯運／上午獲知蕭美琴出席開幕 執委會：全力啟動維安

世壯運明天開幕，今早北市市府宣布輝達（NVIDIA）創辦人及執行長黃仁勳親自擔綱「科技」聖火手後，總統府與主辦單位接觸，...

世壯運／黃仁勳、蕭美琴明參加開幕 北市動員2500警維安

2025雙北世壯運明天傍晚在大巨蛋開幕，輝達執行長黃仁勳將擔任大會聖火手之一；蕭美琴副總統也將出席。台北市警察局聯合陸軍...

世壯運／雙北高爾夫球將在桃園舉行 模擬演練超逼真

2025雙北世界壯年運動會即將登場，部分高爾夫球賽事將於桃園市楊梅區的揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉行，相關單位今至比賽場地指導...

世壯運明登場 蕭美琴可望出席開幕典禮

世壯運明天登場，總統府昨天表示，賴清德總統因近期國政繁忙，因而無法出席世壯運開幕典禮，但仍會發賀電祝福世壯運圓滿順利。據...

世壯運／招待選手、賽會人員 北市運動中心游泳、健身房憑證免費

2025雙北世界壯年運動會明天登場，吸引國內外超過2.5萬人共襄盛舉。台北市體育局今宣布，北市各運動中心及網球中心推出賽...

世壯運任聖火手 黃仁勳曝心聲「無比榮幸」運動正隨科技進化

2025世界壯年運動會開幕典禮明晚在台北大巨蛋盛大展開，北市府公布最後一位聖火代表是NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。