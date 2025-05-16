世壯運明登場 蕭美琴可望出席開幕典禮
世壯運明天登場，總統府昨天表示，賴清德總統因近期國政繁忙，因而無法出席世壯運開幕典禮，但仍會發賀電祝福世壯運圓滿順利。據了解，副總統蕭美琴可望代表賴清德總統出席開幕典禮，若蕭美琴最終出席，將與擔任聖火代表的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同台。
世壯運執委會今天公布第5名、壓軸聖火代表將由黃仁勳擔任，將與其他4名來自不同領域、代表不同世代聖火代表共同出席開幕典禮。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言