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世壯運明登場 蕭美琴可望出席開幕典禮

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
世壯運明天登場，總據了解，副總統蕭美琴可望代表賴清德總統出席開幕典禮。記者曾吉松／攝影
世壯運明天登場，總據了解，副總統蕭美琴可望代表賴清德總統出席開幕典禮。記者曾吉松／攝影

世壯運明天登場，總統府昨天表示，賴清德總統因近期國政繁忙，因而無法出席世壯運開幕典禮，但仍會發賀電祝福世壯運圓滿順利。據了解，副總統蕭美琴可望代表賴清德總統出席開幕典禮，若蕭美琴最終出席，將與擔任聖火代表的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同台。

世壯運執委會今天公布第5名、壓軸聖火代表將由黃仁勳擔任，將與其他4名來自不同領域、代表不同世代聖火代表共同出席開幕典禮。

世壯運

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