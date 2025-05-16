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世壯運／招待選手、賽會人員 北市運動中心游泳、健身房憑證免費

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市10處運動中心及網球中心推出世壯運賽會專屬優惠，選手、隊職員、賽會人員憑證享游泳池、健身房免費入場。圖／台北市體育局提供
台北市10處運動中心及網球中心推出世壯運賽會專屬優惠，選手、隊職員、賽會人員憑證享游泳池、健身房免費入場。圖／台北市體育局提供

2025雙北世界壯年運動會明天登場，吸引國內外超過2.5萬人共襄盛舉。台北市體育局今宣布，北市各運動中心及網球中心推出賽會專屬優惠，不只選手，隊職員、賽會人員憑證享游泳池、健身房免費入場，另U-Sport加碼賽會限定好康，市民運動可再賺U幣。

體育局長游竹萍表示，世壯運是台灣歷來規模最大的綜合性體育賽會，許多各地前來參賽的人員有訓練、維持體能等相關需求，因此北市各運動中心推出賽會專屬優惠，作為選手們的最佳鍛鍊基地，也希望藉此帶動城市運動風氣，推廣世壯運的終身與全民運動精神。

凡雙北世壯運的選手、隊職員、陪同者／帕拉選手助理員／陪同者（12歲以下）、貴賓、技術代表及競賽團隊、工作人員、志工、媒體、贊助商，可享專屬賽會專屬優惠。

即日起至6月10日，持賽會認證卡至大同、中山、松山、大安、萬華、北投、士林、內湖、信義、文山共10座運動中心 （中正及南港整修中），均可享游泳池、健身房免費使用優惠；台北市網球中心的健身房也免費入場。

體育局說，「U-Sport台北樂運動」也響應世壯運推出加碼好康，台北市民會員5月17至30日的賽事期間，至北市合作的公民營運動場館，入場集5U幣外可再獲賽事限定的5U幣；6月底前完成12次運動集點者，可取得第一波「好康抽」活動資格，有機會帶走Gogoro SuperSport TCS電動機車、Giant TCR Advanced 3 KOM自行車、IPhone16Pro（256GB）手機等大獎。

2025雙北世界壯年運動會明天登場，台北市10處運動中心及網球中心推出賽會專屬優惠，選手、隊職員、賽會人員憑證享游泳池、健身房免費入場。圖／台北市體育局提供
2025雙北世界壯年運動會明天登場，台北市10處運動中心及網球中心推出賽會專屬優惠，選手、隊職員、賽會人員憑證享游泳池、健身房免費入場。圖／台北市體育局提供

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