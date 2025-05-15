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世壯運開幕倒數 賴總統將賀電祝福
2025雙北世壯運17日將在台北大巨蛋舉行開幕典禮，據聯合報報導，屆時參加開幕典禮的政府最高層級是政委史哲，賴清德總統、行政院長卓榮泰不會出席。總統府15日表示，賴總統因近期國政繁忙，因而無法出席世壯運開幕典禮，但仍會發賀電祝福世壯運圓滿順利，期許代表台灣的國手贏得佳績。
總統府說明，為歡迎各國選手來台比賽，賴總統第一時間即指示有關單位全力協助公建計劃場館新建與整修，挹注中央資源、協調民間組織，以支持主辦城市。台灣有良好的場館設施、熱愛運動的人民、多元豐富的文化與觀光資源，盼在此基礎上，借鏡台灣過去成功舉辦賽會的經驗，支持主辦城市舉辦活動，讓賽事順利進行。
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