狠父殺親生兒收押理由曝 法官：夫妻糾紛引忿恨殺幼童

基隆市府環保局簡姓清潔隊員因不滿已分居簡妻提離婚，前天酒後涉嫌以枕頭活活悶死5歲幼兒，檢方昨晚11點多向法官聲請羈押獲准。基隆地院裁定理由曝光，簡男涉犯殺人罪等重罪且有逃亡之虞，僅因夫妻糾紛致對配偶及娘家忿恨而殺害兒童，對其配偶及家屬人身安全造成嚴重威脅，因此裁定收押。

基隆地院指出，檢察官聲請羈押簡男，經法院訊問簡男坦承檢察官聲請羈押指控，涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯殺人罪嫌，犯罪嫌疑重大；其次，簡男殺害幼兒童後，昨晚騎乘機車離開住處數小時被警查獲，有相當理由認為其有逃亡之虞。

法官表示，簡男因夫妻間糾紛，致對配偶及娘家忿恨而殺害兒童的家庭暴力殺人犯罪，對其配偶及家屬人身安全、公共安全、社會秩序有嚴重的影響，裁定應予羈押。

基隆市府環保局簡姓清潔隊員因不滿已分居簡妻提離婚，前天下午酒後涉嫌以枕頭活活悶死5歲幼兒，因用力大還壓斷鼻樑造成口鼻有大量血跡，逃逸2小時後落網。分居的簡妻前晚上門要接小孩回家時發現愛兒慘況，悲慟不已。