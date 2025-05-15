基隆男悶死五歲兒晚間法官裁定收押 不滿妻要離婚遷怒

基隆市府環保局簡姓清潔隊員因不滿已分居簡妻提離婚，昨天酒後涉嫌以枕頭活活悶死5歲幼兒，檢方向法官聲請羈押，基隆地院今晚11點多，以涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法成年人故意對兒童犯殺人罪等重罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。

基隆市府環保局簡姓清潔隊員因不滿已分居簡妻提離婚，昨天下午酒後涉嫌以枕頭活活悶死5歲幼兒，因用力大還壓斷鼻樑造成口鼻有大量血跡，逃逸2小時後落網。

簡妻昨晚上門要接回小孩發現兒慘死當場昏倒。簡男平時沒有虐兒紀錄，供稱兒子出生後與妻關係愈形疏遠、常爭吵，「兒子是造成妻要離婚的原因之一，酒後一時氣昏頭下手。」

警方調查，簡男（45歲）與在銀行擔任銀行員的妻子結婚14年，4月因故分居，簡男昨天下午2時趁兒子在午睡時，涉嫌用枕頭親手悶死兒子，兒子曾有掙扎，他行兇後離家騎車逃逸。簡妻前晚9時38分上門要小孩發現兒慘狀，附近鄰居協助報警，消防人員將男童送醫，昨晚11時宣告不治。

警方調監視器查追查簡男行蹤，2小時後，今天0時許八斗子附近中正路逮獲正下車閒逛的簡男，還去買烤肉吃，十分冷靜，警方問他知不知道兒子死了，他當場回答「知道」，被押回偵訊。

簡供稱，昨天下午他在家中喝悶酒，喝了二大杯約400西西的高粱酒下肚後，酒後失控遷怒兒子出生後影響夫妻感情，鬧到要離婚，認為兒子是造成兩人感情漸疏遠因素之一，坦承拿枕頭悶兒子口鼻悶到沒氣後離開。