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妻提離婚…夫枕頭悶死５歲兒！「通常保護令」竟是悲劇禍首？

聯合報／ 記者游明煌王慧瑛林琮恩／連線報導
基隆簡姓男子（中）不滿妻子提離婚，遷怒悶死5歲兒子，昨被警方逮捕，依殺人罪嫌送辦。記者游明煌／攝影
基隆簡姓男子（中）不滿妻子提離婚，遷怒悶死5歲兒子，昨被警方逮捕，依殺人罪嫌送辦。記者游明煌／攝影

基隆簡姓男子疑因不滿妻子提離婚，遷怒五歲兒子，前天以枕頭悶死他。簡妻因被簡男家暴，上月才聲請「通常保護令」，還未核發就發生悲劇。衛福部保護司指出，通常保護令平均費時五十天審理，司法系統應設法縮短審理時間。

警方調查，在基隆市環保局擔任清潔隊員的四十五歲簡男與妻子結婚十四年，四月廿三日晚間，兩人因洗碗及生活費問題起口角，簡男推打妻子。

之後簡妻向警方聲請自身通常保護令，但未提及幼兒需要安置或保護，也未聲請緊急保護令。簡妻帶小孩回娘家住，兩人分居。

警方指出，兩人雖在爭兒子監護權，但簡妻未禁止簡男探視兒子。簡男本月十三日將小孩接回同住，前天下午二時午睡時涉嫌用枕頭悶死兒子，行凶後逃逸。妻子前晚九時卅八分上門接小孩，發現兒子倒在床上，抱起他一直搖哭喊「怎麼醒不來？」哀慟昏倒，附近鄰居協助報警。

簡男落網後坦承行凶，認為兒子出生後，與妻關係漸行漸遠，是妻子要離婚原因之一，乾脆一了百了。

基隆市警局長林信雄稱，警四月廿三日獲報後，三度傳喚簡男但未到案，四月廿九日函送基隆地方法院核發保護令。

「男童與父互動不錯」

基隆地院指出，因聲請通常保護令，而非緊急或暫時保護令，法官五月八日收受案卷後，排定六月六日上午審理此案。警詢筆錄及聲請狀，簡妻均提及自己遭到簡男家庭暴力，但未提男童受虐或曾受家暴等情節。

「發生虐童致死案件，令人相當遺憾。」基隆市長謝國樑說，社工四月廿三日到簡家探訪，至四月廿八日持續以電話、簡訊與聯繫，簡妻婉拒社工協助，表示委由律師處理，並表示男童與父親互動關係不錯，尊重父親探視權。對於男童母親保護令還沒有核下來就發生憾事，謝說要好好探討，未來流程上有無改進空間。

衛福部保護司長張秀鴛表示，通常保護令從申請至核發，平均費時五十天，核發應該加快，否則恐釀成更多不幸；司法院已啟動相關討論，盼設法加速保護令審理時間。

張秀鴛說，此案社工有提醒不要讓孩子與爸爸單獨相處，但親屬間不一定有落實。此案從親密關係量表來看，風險是中低等級，卻還是發生憾事；保護孩子每個環節都要提高風險意識，包含警察、社工、醫護、社區與親友等，大家都要更有敏感度。

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