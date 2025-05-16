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基隆殺子案 專家：離婚前後 兒虐高風險期

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀林琮恩／連線報導

基隆市簡姓男子以枕頭悶死五歲兒子，簡的妻子聲請通常保護令尚未獲核發。專家分析，夫妻離婚是兒虐案件高風險時期，聲請暫時保護令時效較快，應同時聲請孩子遠離令避免對方報復，獲核發前空窗期可借住親友家或申請居住庇護處所。

保護令有緊急保護令、通常保護令、暫時保護令，緊急保護令為緊急遭虐個案，法院受理四小時內核發。台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，暫時保護令由當事人向法院聲請或警察機關代聲請，通常不會開庭，一個月內核發，通常保護令審理時間久，至少二至三個月；在聲請保護令空窗期，多留意孩子安危，若過往有脆弱家庭、兒虐紀錄，應同時聲請孩子的遠離令，慎防報復手段。

「千萬不要有虎毒不食子迷思。」她說，暴力通常不會是單一事件，再爆發或傷及無辜機會很大，防範類似事件不能光靠社工，親友鄰里都有責任，才能接住脆弱孩子。

新北市一名資深社工說，遠離令包含在保護令聲請書，聲請人可依自身狀況設定要件，例如相對人要離聲請人住址、公司多遠距離，若雙親有共同監護權要向法院說明，如相對人是否可探視，由法官裁定；在通常保護令核准前空窗期，可先住親友家或向縣市政府申請居住庇護處所。

台大社工系名譽教授劉淑瓊說，殺子自殺研究發現，夫妻談離婚前後容易發生，施暴者多為男性，當事人面臨婚姻破裂、對孩童監護權沒把握，認為「一切都是一場空」，心情幻滅、悲從中來，導致暴力事件，親人應多關心夫妻身心狀況，並對孩子等家庭成員安全狀況進行規畫，適時隔離。

衛福部保護司長張秀鴛說，離婚前後是兒虐、攜子自殺發生的高風險時期，夫妻一方得知對方進入離婚程序，甚至找律師準備進入法律程序，害怕分離心情恐導致暴力發生，警察、檢察官、法官、社工等應有足夠敏感度辨識可能危機設法預防。

保護令 受虐兒

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