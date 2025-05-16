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基隆酒後失控悶死五歲兒 凶嫌聲押 妻崩潰

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市簡姓男子涉嫌以枕頭悶死五歲兒子，警方查扣枕頭，檢方相驗發現男童臉部口鼻出血，為遭悶死過程壓斷鼻梁所致。記者游明煌／攝影
基隆市簡姓男子涉嫌以枕頭悶死五歲兒子，警方查扣枕頭，檢方相驗發現男童臉部口鼻出血，為遭悶死過程壓斷鼻梁所致。記者游明煌／攝影

基隆市環保局清潔隊員簡姓男子不滿分居妻子提離婚，前天酒後涉嫌以枕頭悶死五歲兒子。檢方昨相驗發現，男童臉部口鼻大量出血，為遭悶死過程壓斷鼻梁所致，但無其他外傷，研判無長期虐待，依殺人罪、兒童及少年福利與權益保障法聲押簡男。

警方調查，四十五歲簡姓男子前天下午涉嫌用枕頭悶死兒子後騎機車逃逸，警方調監視器追查，昨凌晨零時許在基隆市八斗子附近逮獲下車閒逛、買烤肉吃的簡男，警方詢問知不知道兒子死了，他回答「知道」，被押回偵詢。

他稱，前天下午在家喝悶酒，喝了二大杯約四百毫升高粱酒，酒後失控遷怒兒子，兒子出生後影響夫妻感情，鬧到要離婚，他認為是造成夫妻感情漸疏遠因素之一，拿枕頭悶住兒子口鼻，悶到沒氣後離開。

「無法接受他會殺死兒子，不知為何會這樣？」簡妻說，簡男平時對小孩還不錯，並未禁止他探視小孩及帶小孩去同住，簡男本月十三日將小孩接回同住，但翌日未依約定時間送回，也未回訊，她和母親即上門要小孩。

檢察官昨相驗時，簡妻哀慟癱軟，坐輪椅才能走完流程。法醫檢視男童遺體，臉部口鼻大量出血，認定是因簡男行凶過程壓斷男童鼻梁，額頭擦傷則是被重壓所致，擇日解剖。

鄰居對簡男殺死兒子都很震驚，強調他對小孩很好，常看到兩人在大樓中庭玩。簡妻臉書則有多張與兒子出遊照，母子互動感情相當好。

基市仁愛區德厚里長莊育超說，簡男個性比較強烈，且夫妻學歷差距大，簡男只有國中、簡妻是大學畢業，兩人常口角爭執，近日夫妻因兒子監護權爭吵，他懷疑簡男可能有酒後「玉石俱焚」心態釀悲劇。

基市社會處長楊玉欣說，該家庭並未通報需要關懷或列管個案，上月廿三日夫妻爭執後，簡妻報案遭家暴，這段期間社工有關心保持連繫，但家屬表示委由律師處理，父子關係還是很好，希望維持父親探視權。環保局表示，簡男去年一月考進清潔隊分發到任，負責駕駛大型車及機動機具，平時工作表現正常，但沉默寡言。

基隆 聲押 虐童 離婚

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