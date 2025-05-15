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基隆父殺子案 童子瑋：兒少、社會與教育處分工應檢討

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆父殺子案，童子瑋：兒少、社會與教育處分工應檢討。圖／童子瑋辦公室提供
基隆父殺子案，童子瑋：兒少、社會與教育處分工應檢討。圖／童子瑋辦公室提供

基隆市府環保局簡姓清潔隊員因不滿已分居簡妻提離婚，涉嫌酒後以枕頭悶死五歲幼兒，議長童子瑋表示，要求市府全面檢討兒少處、社會處與教育處之間的業務分工，釐清責任、整合制度，並請市府盡速對當事家庭提供所需的實質協助，清楚說明整起事件的後續處理方向。

童子瑋說，「剴剴案」判決才剛出爐，所有關心家庭安全的單位要繃緊神經，基隆卻發生不幸的事件。市長謝國樑上任後成立兒童及少年事務處，但社會處也仍在運作，兩者都涉及兒少相關的工作，業務上確實可能存在不少重疊地帶。

童子瑋表示，兒少處如果沒有順暢的跟社會處進行工作整合，很容易就會出現資訊斷裂或資源重複的情況。兒少處負責的工作內容，幾乎所有的業務跟功能，都跟教育處、社會處重疊。對一般民眾而言，當家庭遇到需要政府介入的情況，尤其是像安置、危機處理、福利連結等緊急需求時，他到底應該尋求社會處還是兒少處的協助？

童子瑋指出，市長針對此案表示要重新檢視保護令處理流程、研議改善方法，避免憾事重演，希望要能夠盡快付諸實際行動。議會要求市府全面檢討兒少處、社會處與教育處之間的業務分工，釐清責任、整合制度，並請市府盡速對當事家庭提供所需的實質協助，清楚說明整起事件的後續處理方向。

童子瑋說，他認為不需要疊床架屋，把設置局處當成一種KPI，實際的責任再明確一點、資源整合得更完整一點，不要讓這樣的事重演。

市長謝國樑說，基隆發生虐童致死案件，令人相當遺憾，男童的媽媽4月申請保護令後，在還沒有核發下來發生憾事，在整個過程中要再好好探討一次，未來在流程上有沒有改進的空間。未來他會去拜訪基隆地方法院相關業管單位、司法官，希望未來的流程及程序能更有效防範家暴的問題。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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