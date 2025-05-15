親手殺死兒簡男臉書多喝酒照 簡妻則與兒子互動貼心照

基隆市環保局機動隊簡姓員工因不滿張妻提離婚，昨天酒後涉嫌以枕頭悶死5歲男童，鄰居都表示難以置信。簡男的臉書有多張他和友人喝酒照，個人臉書就拿著酒瓶；簡妻臉書則有多張與兒子出遊貼心照，母子互動感情相當好。

基隆市環保局機動隊員簡姓員工，平時擔任駕駛大型車輛工作，近日因在銀行擔任銀行員的妻子吵要跟他離婚及爭奪小孩監護權，昨天下午酒後把5歲兒子叫到床上涉嫌用枕頭壓住兒子口鼻，活活將兒子悶死，手段十分凶殘。

簡男的臉書有多張他和友人喝酒照，個人臉書就拿著酒瓶，還有他騎重型機車等，但沒有看到他與兒子合照。簡妻臉書則有多張與兒子出遊貼心照，母子互動感情相當好。鄰居對此意外都表示難以置信，不勝唏噓。

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