親手殺死兒簡男臉書多喝酒照 簡妻則與兒子互動貼心照

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
簡男的臉書有多張他和友人喝酒照，個人臉書就拿著酒瓶。記者游明煌／翻攝自臉書
簡男的臉書有多張他和友人喝酒照，個人臉書就拿著酒瓶。記者游明煌／翻攝自臉書

基隆市環保局機動隊簡姓員工因不滿張妻提離婚，昨天酒後涉嫌以枕頭悶死5歲男童，鄰居都表示難以置信。簡男的臉書有多張他和友人喝酒照，個人臉書就拿著酒瓶；簡妻臉書則有多張與兒子出遊貼心照，母子互動感情相當好。

基隆市環保局機動隊員簡姓員工，平時擔任駕駛大型車輛工作，近日因在銀行擔任銀行員的妻子吵要跟他離婚及爭奪小孩監護權，昨天下午酒後把5歲兒子叫到床上涉嫌用枕頭壓住兒子口鼻，活活將兒子悶死，手段十分凶殘。

簡男的臉書有多張他和友人喝酒照，個人臉書就拿著酒瓶，還有他騎重型機車等，但沒有看到他與兒子合照。簡妻臉書則有多張與兒子出遊貼心照，母子互動感情相當好。鄰居對此意外都表示難以置信，不勝唏噓。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

簡妻臉書則有多張與兒子出遊貼心照，母子（右一、右二）互動感情相當好。記者游明煌／翻攝自臉書
簡妻臉書則有多張與兒子出遊貼心照，母子（右一、右二）互動感情相當好。記者游明煌／翻攝自臉書

家暴 虐童

延伸閱讀

基隆狠父不願離婚竟悶死5歲兒 法院：母聲請遭家暴未提童受虐

簡男不願離婚酒後悶死兒 謝國樑：保護令核發流程要檢討

5歲童被悶死 里長曝父性格強烈疑爭監護權「玉石俱焚」

影／家暴父枕頭悶死5歲兒 基市府環保局清潔車司機…身分曝

相關新聞

基隆男悶死五歲兒晚間法官裁定收押 不滿妻要離婚遷怒

基隆市府環保局簡姓清潔隊員因不滿已分居簡妻提離婚，昨天酒後涉嫌以枕頭活活悶死5歲幼兒，檢方向法官聲請羈押，基隆地院今晚1...

狠父殺親生兒收押理由曝 法官：夫妻糾紛引忿恨殺幼童

基隆市府環保局簡姓清潔隊員因不滿已分居簡妻提離婚，前天酒後涉嫌以枕頭活活悶死5歲幼兒，檢方昨晚11點多向法官聲請羈押獲准...

基隆殺子案 專家：離婚前後 兒虐高風險期

基隆市簡姓男子以枕頭悶死五歲兒子，簡的妻子聲請通常保護令尚未獲核發。專家分析，夫妻離婚是兒虐案件高風險時期，聲請暫時保護...

基隆酒後失控悶死五歲兒 凶嫌聲押 妻崩潰

基隆市環保局清潔隊員簡姓男子不滿分居妻子提離婚，前天酒後涉嫌以枕頭悶死五歲兒子。檢方昨相驗發現，男童臉部口鼻大量出血，為...

妻提離婚…夫枕頭悶死５歲兒！「通常保護令」竟是悲劇禍首？

基隆簡姓男子疑因不滿妻子提離婚，遷怒五歲兒子，前天以枕頭悶死他。簡妻因被簡男家暴，上月才聲請「通常保護令」，還未核發就發...

基隆父殺子案 童子瑋：兒少、社會與教育處分工應檢討

基隆市府環保局簡姓清潔隊員因不滿已分居簡妻提離婚，涉嫌酒後以枕頭悶死五歲幼兒，議長童子瑋表示，要求市府全面檢討兒少處、社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。