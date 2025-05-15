簡男不願離婚酒後悶死兒 謝國樑：保護令核發流程要檢討

基隆市環保局機動隊員簡姓員工，平時擔任駕駛大型車輛工作，近日因在銀行擔任銀行員的妻子吵要跟他離婚及爭奪小孩監護權，昨天下午酒後把5歲兒子叫到床上涉嫌用枕頭壓住兒子口鼻，活活將兒子悶死，手段凶殘。簡妻4月曾遭家暴報警申請保護令，市長謝國樑說，保護令還沒核發下來就發生憾事，整個處理流程有必要檢討。

市長謝國樑說，基隆發生虐童致死案件，令人相當遺憾，救護人員趕至已經死亡，消防局通報警方調查。男童的媽媽4月申請保護令後，在還沒有核發下來發生憾事，在整個過程中要再好好探討一次，未來在流程上有沒有改進的空間，這是一定要去做的。

謝國樑表示，未來他會去拜訪基隆地方法院相關業管單位、司法官，希望未來的流程及程序能更有效防範家暴的問題。

市警局長林信雄說，昨晚案發後，今天凌晨零時在八斗子逮獲騎機車逃逸簡男，依殺人罪偵辦釐清中。簡妻4月23日因家暴向警方申請通常保護令，當事人連續3天都未到案，4月29日已函送基隆地方法院核發，目前尚未核發，一般通常保護令核發時間為3周到1個月內核發。

林信雄表示，保護令要在法院核發後生效，可限定家暴者在當事人相關住所一定距離不得出現，此案比較遺憾的是在尚未核發時發生憾事，未來可精進更好的方法。

市府社會處長楊玉欣表示，該家庭並未通報需要關懷或列管個案。4月23日夫妻發生爭執後，簡妻請鄰居幫忙報案遭家暴，這段期間社工有關心，保持連繫，但家屬表示，父子關係還是很好，希望維持父親的探視權。

檢警檢視男童遺體，並未發現有明顯外傷、長期凌虐跡象，初判是被簡父以枕頭悶死，臉部口鼻大量出血，應是簡男悶死過程撞及鼻口造成出血，並沒有發現其他施虐傷勢，應無長期虐待情況，研判是酒後一時失控殺害。

簡男向警方供稱，他不認定妻子提離婚，認為兒子也是離婚的原因之一，昨天下午2時酒後愈想愈氣，一氣之下失控用枕頭在床上悶死兒子，兒子有掙扎，行凶後在家待一陣子，後來騎車外出散心。