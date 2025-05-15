5歲童被悶死 里長曝父性格強烈疑爭監護權「玉石俱焚」

45歲基隆市環保局簡姓駕駛與妻子分居，他把5歲兒子接回家中同住未送回給妻子，簡妻昨晚上門要孩子，卻發現男童疑遭虐悶死，送醫不治，簡男案發2小時後被逮，依殺人罪偵辦。當地里長說，簡男性格強烈，疑爭監護權「玉石俱焚」。

仁愛區德厚里長莊育超表示，簡男個性比較強烈，夫妻兩人在學歷上差距有點大，一個是大學，一個是國中，常有一些口角小爭執，但應都不是大爭吵，可能一些雞毛蒜皮的小事累積造成。這幾天是父親在顧小孩，會在中庭與小孩玩，他對小孩感情還不錯。

莊育超表示，昨晚男童的外婆有來要孫子，近日夫妻因兒子監護權有在爭吵，懷疑簡男是不是「玉石俱焚」的心態，釀成悲劇。

莊育超說，發生這樣的事情真的很震驚，也很難過，「大人的事，不管怎麼樣都不應該對孩子下手。」現在兒少的問題社會這麼重視，沒想到在基隆又發生男童被殺害致死，涉嫌動手的還是父親，會全力協助後續處理。

警方說，前天簡男將兒子帶回去後，原本約好14日要帶回給母親張女，但到晚間仍未送回。

警方指出，簡男與妻子張女婚後育有5歲兒子，簡男性格較為衝動，4月中曾發生爭執，遭暴力相向，張女因此與簡男分居，並報警申請通常保護令，申請對象為簡妻，但尚未核下，並帶兒子搬回娘家與外婆同住，雙方在爭執小孩的監護權。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線