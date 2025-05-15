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5歲男童之死 保護司長：沒兒虐通報史 親密關係量表是中低危險

聯合報／ 記者王慧瑛游明煌／連線即時報導
基隆5歲男童遭父親狠心下毒手，加害人會對妻子家暴，已聲請保護令，卻沒能及時保護下一代，男童來不及長大。記者游明煌／翻攝
基隆5歲男童遭父親狠心下毒手，加害人會對妻子家暴，已聲請保護令，卻沒能及時保護下一代，男童來不及長大。記者游明煌／翻攝

基隆5歲簡姓男童疑遭父親用枕頭悶死，痛下毒手的男子正與妻子分居，夫妻倆4月23日曾因家務分工、家庭費用支付等細故，男子對妻 子動粗，被害人有報警、驗傷，當時處理流程中，有做親密關係量表危險評估是1分，原以為是中低危險，沒想到竟是孩子發生不測。

據社政單位了解，4月23日是第一次通報家暴，過去不曾有兒虐紀錄的通報史，為何孩子會成為出氣筒，理應虎毒不食子，為何大人世界的紛擾會連孩子，男童遭父親報復式對待，細節及原因還在釐清。

衛福部保護司長張秀鴛說，社工進案協助後，有提醒及建議聲請保護令，是否有聲請對孩子的遠離令，目前手邊資料還看不到，但有提醒 不要讓孩子與爸爸單獨接觸。據了解，該男童和媽媽近期住外婆家，男童讀幼兒園中班，社工雖然有提醒，但親屬間不一定有落實。

「各環節都要提高敏感度，」張秀鴛說，從親密關係量表來看該案風險是中低等級，卻還是發生憾事，確實對保護孩子的安全風險還要更強化，每個環節都要提高風險意識，包含警察、社工、醫護、社區、親友等網絡，大家都要更有敏感度。

張秀鴛說，家庭發生暴力衝突事件過後，建議尋求專業協助，目前也有相對人服務方案，再難的情況也沒有過不去的坎，要避免風險擴大，釀成難以挽回悲劇。

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