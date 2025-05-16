酸陳宗彥無罪史上「最乾淨性招待案」 張啓楷：賴清德周年禮

行政院前發言人陳宗彥涉接受酒店業者性招待，台南地院昨一審判陳無罪。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，成了台灣史上「最乾淨的性招待案」，也是台南法官送給賴清德總統最好的執政周年禮物。民眾黨立委林國成則說，民進黨過去都說法院是國民黨開的，現在看來，法院是民進黨開的。

民眾黨立院黨團今開記者會，張啓楷表示，媒體一早詢問對陳宗彥性招待案一審無罪看法，顯然法官沒看通訊軟體、完全沒跟上進度，竟稱無法辨認陳董就是陳宗彥，此判決一出，已成了台灣史上「最乾淨的性招待案」，也是台南法官送給賴清德最好的執政周年禮物。判決結果相當離譜，性招待收了、工程也喬了，結果陳宗彥一句「不知道」就被放走。

張啓楷說，民調顯示民眾對賴政府司法不公最為不滿，結果法官為討好賴清德，繼續傷害司法公正性，相信現在作民調，台灣民眾對賴政府的司法信任度會更低。

林國成補充，民進黨過去都說「法院是國民黨開的」，現在他看來法院是民進黨開的，陳宗彥的通訊軟體大頭貼標示清清楚楚，不曉得法官怎麼會視而不見，「用司法打壓異己、打壓其他政黨，法院真的是民進黨開的！」

至於民眾黨將於5月18日辦「人民要當家」最終場活動，國民黨也將在5月19日辦活動要求賴清德下台。張啓楷表示，從426的活動有25萬人上街頭，到最新民調，顯示人民很憤怒，民眾黨18日在台中辦「退貨賴清德」活動，不僅會有民眾黨、國民黨立委出席，相信也會有很多中間選民站出來。

「不分政黨，全民不滿賴清德。」張啓楷呼籲，賴清德盡快對大罷免踩煞車，回頭顧民生、拚經濟。民眾黨近日已推出4+1還假於民，馬上要繼續推動還財於民、普發6千元現金，幫助台灣百姓面對通膨嚴重、高關稅衝擊 。