聽新聞
0:00 / 0:00

「除非官司全身而退」 地方認陳宗彥很難東山再起

聯合報／ 記者鄭惠仁萬于甄／台南報導
國民黨台南市議員蔡育輝說對陳宗彥無罪判決感到驚訝。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝說對陳宗彥無罪判決感到驚訝。記者吳淑玲／攝影

陳宗彥兩年前內閣改組接任行政院發言人，隨即捲入接受性招待疑雲，任職僅十八天就辭職，沉寂至今，幾無公開露面，僅在臉書貼文透露近況，大頭貼連換兩張打拳擊照片，被聯想是想重出江湖。但即便昨天一審獲判無罪，在地綠營認為他已難東山再起。

陳宗彥目前為大同公司子公司大同資產開發的董事，因女兒是體操選手，他多年來擔任台南市體育總會體操委員會主委，出錢出力推展體操。體育界人士說，兩年前全運會，陳的女兒拿到韻律體操銀牌，今年全中運，南市在韻律體操項目也獲得一面金牌，由於競技體操獎牌數較多，陳和體育局合作大力推動。

陳宗彥前年二月十七日辭職後，消失於政壇舞台，臉書仍會分享生活點滴，前年九月更換大頭照時寫下「一切安好、自在生活」，去年七月還到宏道運動發展基金會，為參加奧運的跆拳道選手羅嘉翎加油。

陳宗彥在今年年初時貼文「生有時，死有時；永遠懷念，心中無限感謝！願大家一切安好！」，表達父親過世的心境。

不過陳宗彥行程相當低調，一名熟悉陳的人士說，之前遇見陳「明顯變瘦了」；一名台南市府官員說，一般地方行程、跑攤沒看過陳，最近一次是在公祭場合看見他。

陳宗彥廿年前當選台南市議員，賴清德總統在台南市長任內延攬陳進入市府服務，當過民政局長、新聞及國際關係處長，後更獲提拔擔任內政部政務次長。陳被視為賴系要角，他目前大頭貼為練習打拳擊的照片，有人留言說有「重出江湖」意味。

一名台南綠營地方人士表示，陳涉及性招待疑雲，重創民進黨「清廉」形象，以賴清德的個性對桃色緋聞絕對不會容忍，昨天僅為一審宣判，檢方已揚言上訴，陳宗彥除非在性招待官司全身而退，才有可能東山再起，否則恐難有機會。

陳宗彥辭官後很少公開露面，圖為他臉書練習打拳擊照片。圖／翻攝陳宗彥臉書
陳宗彥辭官後很少公開露面，圖為他臉書練習打拳擊照片。圖／翻攝陳宗彥臉書

性招待 賴清德 陳宗彥

延伸閱讀

陳宗彥判無罪檢方證據不足？法界：有5成嫌疑即可起訴

「小芸有空嗎」監聽譯文成孤證？陳宗彥判無罪 2律師解析法院新聞稿

陳宗彥接受性招待無罪 王鴻薇：證明法院是民進黨開的

陳宗彥被控接受性招待判無罪 謝龍介請賴總統大膽啟用

相關新聞

三度脫身 陳宗彥性招待案一審無罪

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市府期間接受酒店業者關說，收受性招待二次，被台南地檢署依貪汙等罪嫌起訴並建議從重量刑，台南地方法院昨宣判，合議庭認為無法確認監聽譯文中的「陳董」是陳宗彥，判陳無罪。

酒店業者有罪 陳宗彥無罪判決惹議

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間，接受兩次性招待喝花酒，利用職務之便接受業者關說，但法官認為無法確認監聽譯文內...

「涉接受性招待都沒事」 藍委：再次證明法院是民進黨開的

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間接受性招待，昨獲判無罪，國民黨立院黨團書記長王鴻薇批評，民進黨政府再次證明「法...

「除非官司全身而退」 地方認陳宗彥很難東山再起

陳宗彥兩年前內閣改組接任行政院發言人，隨即捲入接受性招待疑雲，任職僅十八天就辭職，沉寂至今，幾無公開露面，僅在臉書貼文透...

命運大不同…也是性招待 南市經發局前局長陳凱凌判6年5月

陳宗彥疑接受性招待案一審獲判無罪，是近年官員「染黃」案少見獲宣告無罪，台南市經發局前局長陳凱凌要求廠商性招待等，遭判六年五個月去年定讞；營建署前組長張之明等人喝花酒被起訴後，監察院去年底通過彈劾。

法界人士看陳宗彥案 「監聽譯文只是間接證據」

行政院前發言人陳宗彥被控接受性招待，台南地院昨判無罪。法界人士指出，檢方偵辦貪汙案，有五成犯罪嫌疑就可起訴，本案上訴後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。