「除非官司全身而退」 地方認陳宗彥很難東山再起

陳宗彥兩年前內閣改組接任行政院發言人，隨即捲入接受性招待疑雲，任職僅十八天就辭職，沉寂至今，幾無公開露面，僅在臉書貼文透露近況，大頭貼連換兩張打拳擊照片，被聯想是想重出江湖。但即便昨天一審獲判無罪，在地綠營認為他已難東山再起。

陳宗彥目前為大同公司子公司大同資產開發的董事，因女兒是體操選手，他多年來擔任台南市體育總會體操委員會主委，出錢出力推展體操。體育界人士說，兩年前全運會，陳的女兒拿到韻律體操銀牌，今年全中運，南市在韻律體操項目也獲得一面金牌，由於競技體操獎牌數較多，陳和體育局合作大力推動。

陳宗彥前年二月十七日辭職後，消失於政壇舞台，臉書仍會分享生活點滴，前年九月更換大頭照時寫下「一切安好、自在生活」，去年七月還到宏道運動發展基金會，為參加奧運的跆拳道選手羅嘉翎加油。

陳宗彥在今年年初時貼文「生有時，死有時；永遠懷念，心中無限感謝！願大家一切安好！」，表達父親過世的心境。

不過陳宗彥行程相當低調，一名熟悉陳的人士說，之前遇見陳「明顯變瘦了」；一名台南市府官員說，一般地方行程、跑攤沒看過陳，最近一次是在公祭場合看見他。

陳宗彥廿年前當選台南市議員，賴清德總統在台南市長任內延攬陳進入市府服務，當過民政局長、新聞及國際關係處長，後更獲提拔擔任內政部政務次長。陳被視為賴系要角，他目前大頭貼為練習打拳擊的照片，有人留言說有「重出江湖」意味。

一名台南綠營地方人士表示，陳涉及性招待疑雲，重創民進黨「清廉」形象，以賴清德的個性對桃色緋聞絕對不會容忍，昨天僅為一審宣判，檢方已揚言上訴，陳宗彥除非在性招待官司全身而退，才有可能東山再起，否則恐難有機會。