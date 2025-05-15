法界人士看陳宗彥案 「監聽譯文只是間接證據」

行政院前發言人陳宗彥被控接受性招待，台南地院昨判無罪。法界人士指出，檢方偵辦貪汙案，有五成犯罪嫌疑就可起訴，本案上訴後，是否仍無罪也不一定。

曾任法務部檢察司主任檢察官的律師連思藩說，本案算是有起訴的證據，但若只提出監聽譯文，陳和業者都否認「陳董」就是陳宗彥，就會讓法院存疑，「陳董」到底是誰？陳宗彥究竟有沒有接受性招待？

連思藩說，就目前法院判決理由，監聽譯文只是間接證據，須有人證核對，檢方並沒有證明「陳董」就是陳宗彥；即使監聽譯文中，陳看起來有去酒店消費，也僅構成行政責任問題，並不構成違法，檢方沒有足夠證據證明陳確實有接受性招待。

曾任三個地檢署檢察官的律師黃睦涵說，目前還沒有看到判決書全文，僅從法院新聞稿判斷，檢方起訴時所提供的證據尚待補強；除了新聞稿提到的監聽譯文，檢察官還提出哪些證據，法官為什麼不採納？目前不得而知。

曾任新北、台北地檢署主任檢察官的律師王銘裕指出，過去偵辦公務員案件，即使有被業者指認，當事人也都會說「只有講一講，根本沒有去」；何況陳宗彥矢口否認犯行，檢方至少要有行動蒐證，拍下陳出入酒店或業者提供性交易場所的畫面。

尤其是找出檢方指控、服務陳宗彥的「小芸」出來作證，如果沒有畫面、也沒有人證，證據確屬薄弱；王銘裕認為，即使陳宗彥前往酒店消費，檢方若無法證明陳和業者有對價關係，便僅是道德瑕疵。

王銘裕說，就算陳有幫業者關心詢問涉及經發局的業務、加快行政業務作業，只要過程沒有違規、違法，也不構成圖利罪。

德益法律事務所所長、律師黃仕翰指出，依現有法院提供資料，他不認為證據不足，檢方起訴合理，或許上訴後，另一組法官來判就會翻盤。

黃仕翰表示，不能說法院的判決不合理，貪汙是七年以上重罪，法院要判有罪，證據審酌上會更加嚴謹，即使有監聽譯文、業者指認，都不一定判有罪，何況本案連業者都沒指認；檢方後續上訴，應會在人證、物證上再補強證據。